 
Ексклюзивы
1/5
1647 квартир за год: как купить жилье за государственные деньги
1647 квартир за год: как купить жилье за государственные деньги
Просмотров: 747
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 2907
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 1917
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 1638
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 360
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1080
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 2403
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 657
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 3024
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2457
Фото
Все фото
3
3
5
5
7
Спаситель нации стал ее врагом - история основателя автокомпании Renault
Спаситель нации стал ее врагом - история основателя автокомпании Renault
За безопасное вождение будут платить деньги
За безопасное вождение будут платить деньги
В Украине заметили один из самых дорогих автомобилей в мире
В Украине заметили один из самых дорогих автомобилей в мире
Украинец возобновил легендарный автомобиль
Украинец возобновил легендарный автомобиль
&quot;Слили&quot; фото новой Dacia Sandero на тестах
"Слили" фото новой Dacia Sandero на тестах
Видео
Все видео
Кличко показал быстрый способ передвижения по Киеву
Кличко показал быстрый способ передвижения по Киеву
В Tesla готовятся к строительству нового завода
В Tesla готовятся к строительству нового завода
Nissan представил электрический концепт Ariya
Nissan представил электрический концепт Ariya
Tesla сможет общаться с людьми
Tesla сможет общаться с людьми
Машины киевлян будет эвакуировать новая техника
Машины киевлян будет эвакуировать новая техника
Интервью
1/5
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 1638
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1017
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1728
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1026
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 531
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 февраля 2020
Просмотров: 576
Бог покарав
– Покарав нас пан Біг і не дав сніжку, – каже Петро з гірського селища Славське на Львівщині. Туристичний сезон триває, але місцеві ...
среда, 12 февраля 2020 10:00

Спаситель нации стал ее врагом - история основателя автокомпании Renault
3

  Комментировать

"Societe Renault Freres" - фирма братьев Рено
Фото: fr.wikipedia
Танк Renault FT-17
Луи Рено

12 февраля 1877 года родился французский предприниматель, изобретатель, один из основателей автомобильной компании Renault - Луи Рено.

С детства Луи Рено все свободное время проводил в механических мастерских, находившихся по соседству. В 21 год он построил свой первый автомобиль. Купленный трехколесный De Dion-Bouton Рено переделал в четырехколесный. Машину он назвал Voiturette - "Корзина". Именно он принес ему первый коммерческий успех, Рено получил 12 заказов.

Через год Луи вместе с братьями Фернаном и Марселем основали фирму Societe Renault Freres - "Компания братьев Рено". Фернан занимался коммерческими вопросами, Марсель принимал участие в гонках, а Луи конструировал машины.

В начале ХХ в. компания была среди лидеров автомобилестроения. Она занималась выпуском простых семейных автомобилей, представительских лимузинов, сельскохозяйственной техники, промышленных и судовых механизмов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Gelandewagen разрабатывали для армии шаха

В годы Первой мировой войны заводы Renault выпускали авиадвигатели, боеприпасы и военную амуницию. В сентябре 1914 года на таксомоторах Renault осуществляли доставку подкрепления из Парижа в Марне. Благодаря этому остановили немецкое наступление на французскую столицу.

Через 2 года Луи Рено разработал легкий танк Renault FT-17, который стал первым современным танком. За заслуги перед Отечеством в годы Первой мировой войны Рено наградили Большим крестом ордена Почетного легиона. В народе его называли "спасителем нации".

Из-за экономического кризиса в 1930-х Рено снизил зарплату, что привело к массовым выступлениям рабочих. Для их подавления он привлек полицию. В 1939 году на Берлинском автосалоне изобретатель встретился с Гитлером и обменялся с ним рукопожатием.

После начала Второй мировой войны и захвата Франции немцами ключевые должности в Renault заняли специалисты Daimler-Benz, а заводы поставляли технику немецкой армии. В 1942 году 80% производства уничтожили в результате бомбардировок английской авиацией.

В этот период у Луи Рено началась афазия - потеря речи и способности писать. Лидеры французского Сопротивления объявили Рено врагом нации. В 1944 году после освобождения от немецкой оккупации Рено сдался властям. Его посадили в тюрьму. Там он подвергся побоям, в результате чего умер. Компанию Renault национализировали.

В 2020 году в состав Groupe Renault входит 5 марок: Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine и LADA.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Спаситель нации стал ее врагом - история основателя автокомпании Renault». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
февраля

Спаситель нации стал ее врагом - история основателя автокомпании Renault

Самое читаемое
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео Просмотров: 45570
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
4
 Просмотров: 29961
Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в сексуальном купальнике
Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в сексуальном купальнике
26
 Просмотров: 23257
Подростки работали в виртуальной порностудии
Подростки работали в виртуальной порностудии
5
 Просмотров: 15085
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка Просмотров: 11089
Авто
За безопасное вождение будут платить деньги
За безопасное вождение будут платить деньги
3
 Просмотров: 1215
В Украине заметили один из самых дорогих автомобилей в мире
В Украине заметили один из самых дорогих автомобилей в мире
5
 Просмотров: 3897
Gelandewagen разрабатывали для армии шаха
Gelandewagen разрабатывали для армии шаха
 Просмотров: 1206
Изготовлял ткацкие станки и мопеды - история Suzuki
Изготовлял ткацкие станки и мопеды - история Suzuki
 Просмотров: 387
Родился король конструкторов
Родился король конструкторов
 Просмотров: 1278
Больше всего комментируют
11
Зверобой: Принимаю бой и сделаю этого президента
5
Волонтеру Марусе Звиробий избрали меру пресечения
4
Ярош о Зеленском: Оснований доверять ему еще нет
3
Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"
2
После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий
Голосов: 13874
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua