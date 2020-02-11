Спаситель нации стал ее врагом - история основателя автокомпании Renault

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12 февраля 1877 года родился французский предприниматель, изобретатель, один из основателей автомобильной компании Renault - Луи Рено.

С детства Луи Рено все свободное время проводил в механических мастерских, находившихся по соседству. В 21 год он построил свой первый автомобиль. Купленный трехколесный De Dion-Bouton Рено переделал в четырехколесный. Машину он назвал Voiturette - "Корзина". Именно он принес ему первый коммерческий успех, Рено получил 12 заказов.

Через год Луи вместе с братьями Фернаном и Марселем основали фирму Societe Renault Freres - "Компания братьев Рено". Фернан занимался коммерческими вопросами, Марсель принимал участие в гонках, а Луи конструировал машины.

В начале ХХ в. компания была среди лидеров автомобилестроения. Она занималась выпуском простых семейных автомобилей, представительских лимузинов, сельскохозяйственной техники, промышленных и судовых механизмов.

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В годы Первой мировой войны заводы Renault выпускали авиадвигатели, боеприпасы и военную амуницию. В сентябре 1914 года на таксомоторах Renault осуществляли доставку подкрепления из Парижа в Марне. Благодаря этому остановили немецкое наступление на французскую столицу.

Через 2 года Луи Рено разработал легкий танк Renault FT-17, который стал первым современным танком. За заслуги перед Отечеством в годы Первой мировой войны Рено наградили Большим крестом ордена Почетного легиона. В народе его называли "спасителем нации".

Из-за экономического кризиса в 1930-х Рено снизил зарплату, что привело к массовым выступлениям рабочих. Для их подавления он привлек полицию. В 1939 году на Берлинском автосалоне изобретатель встретился с Гитлером и обменялся с ним рукопожатием.

После начала Второй мировой войны и захвата Франции немцами ключевые должности в Renault заняли специалисты Daimler-Benz, а заводы поставляли технику немецкой армии. В 1942 году 80% производства уничтожили в результате бомбардировок английской авиацией.

В этот период у Луи Рено началась афазия - потеря речи и способности писать. Лидеры французского Сопротивления объявили Рено врагом нации. В 1944 году после освобождения от немецкой оккупации Рено сдался властям. Его посадили в тюрьму. Там он подвергся побоям, в результате чего умер. Компанию Renault национализировали.

В 2020 году в состав Groupe Renault входит 5 марок: Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine и LADA.