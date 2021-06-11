Создали самый бюджетный электропикап в мире: фото и видео

Китайская компания Jiangsu Ruipaiying продает бюджетные электрические пикапы Changli CLZKC-009. Цена электрокара - $2 тыс.

Длина машины составляет 3,5 м, сообщает Electrek. Авто имеет задний привод и может принять на борт до 400 кг.

В автомобиль установили электростеклоподъемники, электрический обогреватель, откидной люк, камеру заднего вида и багажник на крыше. Дополнительно можно заказать кондиционер и маленький бензиновый генератор.

Фото: Changli

Максимальная скорость составляет 45 км/ч. Батарея емкостью 4,8 кВт⋅ч позволяет проезжать от 70 до 130 км.

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