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вторник, 08 июня 2021 02:47

Коник и Волик: презентовали первые украинские электромобили

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Коник и Волик: презентовали первые украинские электромобили
Первые украинские электромобили. Фото: ТСН

В Украине начали собирать собственные электромобили.

Компания "Электропрайд" представила две компактные модели: "Коник" и "Волик", сообщает Автоцентр.

Автомобили очень компактны. По габаритам они очень близки к французскому электрокару Renault Twizy.

Габариты "Коника" следующие:

длина: - 2288 мм;

ширина - 1143 мм;

высота - 1557 мм.

Грузоподъемность составляет 250 кг. А максимальная скорость - 60 км/ч.

Пробег на одной зарядке в зависимости от варианта батареи - от 100 до 350 км. Зарядка батарей от сети занимает от 6 до 12:00. А от станции быстрой зарядки - 1-2,5 часа.

Электромобиль Konyk продается по 224 тыс. грн.

Другая модель - "Волик" - это грузовой электромобиль. Он имеет несколько большие габариты:

длина - 3235 мм;

ширина - 1380 мм;

высота - 1528 мм.

Электромобиль рассчитан на перевозку 1,5 тонны груза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 400 км на одном заряде - стартовали продажи первого электрокара Volvo

В апреле этого года в Украине выпустили 962 машины. Это в 16 раз больше, чем в такой период прошлого года. Больше всего сделали легковушек - 904. Многие из них создали в Запорожье, на АвтоЗАЗе.

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