Создали электрокар-беспилотник для уменьшения заторов в городах

Автор суперкара McLaren F1, британский инженер Гордон Мюррей и его компания Gordon Murray Design (GMD) совместно с партнерами разработали одноместный беспилотник Motiv.
Длина авто составляет всего 2,5 м, а значит в мини-шаттла есть шансы уменьшить пробки в городе.
Силовая установка состоит из 20-киловаттного электродвигателя и тяговой батареи на 17,3 киловатт-часа, которая обеспечит запас хода около 100 км.
Motiv может передвигаться со скоростью не более 65 км/ч. Наполнение аккумулятора с 20 до 80% занимает 40 мин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Volkswagen рассказали, когда начнут выпускать электрический хиппи-мобиль
Особенности беспилотника - двери "крылья чайки" с бесконтактной системой открывания, встроенная система климат-контроля и архитектура салона, которая позволяет комфортно расположиться внутри автомобиля с ноутбуком.
Шаттл может быть преобразован из пассажирского в грузовой или адаптирован для использования с инвалидной коляской. Максимальный объем багажного отсека легко увеличивается до 1100 л.
В Канаде владелец Tesla Model 3 превратил свой электрокар в снегоход, чтобы ездить на нем по зимним горам. Водитель заменил задние колеса автомобиля на гусеницы.
Комментарии