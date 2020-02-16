 
Ексклюзивы
1/5
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
2 Просмотров: 3204
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2151
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 756
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1278
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2187
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2367
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5067
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4077
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 900
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 8721
Фото
Все фото
4
14
3
3
5
Создали электрокар-беспилотник для уменьшения заторов в городах
Создали электрокар-беспилотник для уменьшения заторов в городах
В Volkswagen рассказали, когда начнут выпускать электрический хиппи-мобиль
В Volkswagen рассказали, когда начнут выпускать электрический хиппи-мобиль
Спаситель нации стал ее врагом - история основателя автокомпании Renault
Спаситель нации стал ее врагом - история основателя автокомпании Renault
За безопасное вождение будут платить деньги
За безопасное вождение будут платить деньги
В Украине заметили один из самых дорогих автомобилей в мире
В Украине заметили один из самых дорогих автомобилей в мире
Видео
Все видео
Автолюбитель превратил электрокар Tesla в снегоход
Автолюбитель превратил электрокар Tesla в снегоход
Кличко показал быстрый способ передвижения по Киеву
Кличко показал быстрый способ передвижения по Киеву
В Tesla готовятся к строительству нового завода
В Tesla готовятся к строительству нового завода
Nissan представил электрический концепт Ariya
Nissan представил электрический концепт Ariya
Tesla сможет общаться с людьми
Tesla сможет общаться с людьми
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 756
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 900
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2448
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1179
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1827
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
16 февраля 2020
Просмотров: 63
Україна змінилася
– Шукаю викладачів англійської, які розуміють, що живуть в Україні, – каже Анна. Вибирає школу для вивчення іноземної мови в ...
воскресенье, 16 февраля 2020 16:38

Создали электрокар-беспилотник для уменьшения заторов в городах
4

  Комментировать

Электрокар Motiv может передвигаться со скоростью 65 км/ч
Фото: autoexpress.co.uk
Электрокар Motiv может передвигаться со скоростью 65 км/ч
Электрокар Motiv может передвигаться со скоростью 65 км/ч
Электрокар Motiv может передвигаться со скоростью 65 км/ч

Автор суперкара McLaren F1, британский инженер Гордон Мюррей и его компания Gordon Murray Design (GMD) совместно с партнерами разработали одноместный беспилотник Motiv.

Длина авто составляет всего 2,5 м, а значит в мини-шаттла есть шансы уменьшить пробки в городе.

Силовая установка состоит из 20-киловаттного электродвигателя и тяговой батареи на 17,3 киловатт-часа, которая обеспечит запас хода около 100 км.

Motiv может передвигаться со скоростью не более 65 км/ч. Наполнение аккумулятора с 20 до 80% занимает 40 мин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Volkswagen рассказали, когда начнут выпускать электрический хиппи-мобиль

Особенности беспилотника - двери "крылья чайки" с бесконтактной системой открывания, встроенная система климат-контроля и архитектура салона, которая позволяет комфортно расположиться внутри автомобиля с ноутбуком.

Шаттл может быть преобразован из пассажирского в грузовой или адаптирован для использования с инвалидной коляской. Максимальный объем багажного отсека легко увеличивается до 1100 л.

В Канаде владелец Tesla Model 3 превратил свой электрокар в снегоход, чтобы ездить на нем по зимним горам. Водитель заменил задние колеса автомобиля на гусеницы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Создали электрокар-беспилотник для уменьшения заторов в городах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

На Кубани провозгласили собственную республику

Археологи нашли золотой саркофаг

Основали террористическую организацию для поддержки лидера страны

Для сети ресторанов набрали 1,5 млн работников

Самое читаемое
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
29
 2 Просмотров: 221293
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
14
 Просмотров: 20935
Гороскоп на 15-16 февраля: чего категорически нельзя делать в выходные
Гороскоп на 15-16 февраля: чего категорически нельзя делать в выходные
 Просмотров: 18603
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
 Просмотров: 17379
Археологи нашли золотой саркофаг
Археологи нашли золотой саркофаг
8
 Просмотров: 13249
Авто
В Volkswagen рассказали, когда начнут выпускать электрический хиппи-мобиль
В Volkswagen рассказали, когда начнут выпускать электрический хиппи-мобиль
14
 Просмотров: 1053
Автолюбитель превратил электрокар Tesla в снегоход
Автолюбитель превратил электрокар Tesla в снегоход
 Просмотров: 675
Названы самые популярные среднеразмерные автомобили в Украине
Названы самые популярные среднеразмерные автомобили в Украине Просмотров: 1143
Спаситель нации стал ее врагом - история основателя автокомпании Renault
Спаситель нации стал ее врагом - история основателя автокомпании Renault
3
 Просмотров: 2358
За безопасное вождение будут платить деньги
За безопасное вождение будут платить деньги
3
 Просмотров: 2133
Больше всего комментируют
5
Договариваемся о возвращении 200 пленных - Зеленский
5
Зеленский повторяет судьбу Ющенко
4
Тимошенко гнула, а украинцы расплачиваются: во сколько обошелся сломанный микрофон в Раде
4
Вашингтон не даст России достроить "Северный поток-2"
3
"Центризм, но не тот, к которому мы привыкли" - Корниенко объявил идеологию партии "Слуга народа"
Голосов: 13880
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua