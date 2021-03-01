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понедельник, 01 марта 2021 12:50

Современный и с брезентовой крышей - показали украинский ЛуАЗ 2021 года

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Дизайнер Роман Прядько решил создать рисунки внедорожника ЛуАЗ 2021 года выпуска.

По его мнению, ЛуАЗ-969 хорошо выглядел бы с большим капотом, круглыми фарами, характерными радиаторными решетками и крышей, информирует Autocentre.

Автор: Autocentre
  Современный и с брезентовой крышей - показали украинский ЛуАЗ 2021
Современный и с брезентовой крышей - показали украинский ЛуАЗ 2021

Автор рисунков вдохновлялся моделями в стилистике Jeep Wrangler, Suzuki Jimny и Mercedes G-class. Роман Прядько уверяет, что здесь нет ничего удивительного, поскольку все они - внедорожники ХХ в.

Автор: Autocentre
  Современный и с брезентовой крышей - показали украинский ЛуАЗ 2021
Современный и с брезентовой крышей - показали украинский ЛуАЗ 2021

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Дизайнер решил показать еще и интерьер внедорожника. Новый ЛуАЗа-969 получил большую переднюю панель и округлые переключатели.

Автор: Autocentre
  Современный и с брезентовой крышей - показали украинский ЛуАЗ 2021
Современный и с брезентовой крышей - показали украинский ЛуАЗ 2021

Внедорожник ЛуАЗ-969 давно не выпускают. Автомобиль сняли с производства 2002 года.

В Австралии на продажу выставили раритетный автомобиль Porsche 356A. Он сошел с конвейера 1958 года.

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