Состоялся первый чемпионат "Формулы-1"

13 мая 1950 года в английском селе Сильверстоун состоялась гонка первого чемпионата "Формулы-1". В ней выиграл итальянец Джузеппе Фарина на Alfa Romeo. Он опередил своего партнера по команде аргентинца Хуана-Мануэля Фанхио.

Предпосылки гонки "Формулы-1" появились в 1930-е на чемпионатах гранпри Европы. Перед Второй мировой войной организациям, которые участвуют в гранпри, сформулировали первый регламент проведения чемпионата. Планировали, что он состоится в 1941 году, но из-за войны эти правила вступили в силу в 1946-м.

Автор: championat.com Итальянец одержал победу в первой гонке "Формулы-1"

1947-й считают началом эры "Формулы-1". Именно с этого года начали проводить соревнования в классе "Формула А". Он предусматривал рабочий объем атмосферных двигателей 4500 см³. Решение о проведении чемпионатов мира по автогонкам в классе "Формула-1" приняли в 1949-м по инициативе делегата от Италии Антонио Бривио Сфорца.

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Требования к автомобилям из класса "Формула А" позволяли участвовать в гонках автомобилей довоенной разработки. Например, Alfa-Romeo-158 или Maserati-4CL.

Система начисления очков стала противоположна тем, что использовали в чемпионатах мира и чемпионатах Европы с 1935-го до 1939 года. Ранее использовали систему штрафных очков. Участники должны были получить их как можно меньше.

По регламенту "Формулы-1", очки в чемпионате насчитывали за места на финише с первого по пятое по схеме 8-6-4-3-2. Еще одно очко присуждали за лучший круг в гонке. Чемпионом становился гонщик, который набрал наибольшее количество очков. В зачет чемпионата шли четыре лучшие результаты из семи этапов.

1 мая 1994 года во время соревнований "Гранпри Сан-Марино" на трассе в Имоле погиб 34-летний бразильский автогонщик Айртон Сенна. Он был трехкратным чемпионом мира в классе машин "Формула-1".