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вторник, 05 мая 2020 18:01

Составили рейтинг топ-10 самых медленных автомобилей на планете

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Составили рейтинг топ-10 самых медленных автомобилей на планете
Самый медленный автомобиль в мире разгоняется 100 км/ч за 29,4 с Фото: arulnathan

Эксперты определили десятку самых медленных машин в мире среди известных глобальных моделей.

В список не попали электрокары и гибриды, а также машины, которые продаются на отдельных локальных рынках.

1. Tata Nano

Сначала авто не имело ни подушек безопасности, ни дверей багажника и второго "дворника" на ветровом стекле. До 100 км / ч машина разгоняется за 29,4 с.

2. Dacia Duster 1.0 GPL

Маленький трехцилиндровый моторчик авто развивает 160 Нм и разгоняет кроссовер до 100 км / ч за 18,8 с. Заявленная максимальная скорость модели - 168 км / ч.

3. Renault Clio 1.0

Машину можно разогнать максимум до 160 км / ч. Ускорение до 100 км / ч займет 17,1 с.

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4. Hyundai i10 1.0

Он достигает 100 км / ч за 16,8 с. Максимальная скорость составляет 147 км / ч.

5. Mitsubishi Space Star 1.0

От 0 до 100 км / ч автомобиль достигает за 16,7 с. Максимально он может разогнаться до 172 км / ч.

6. Skoda Fabia 1.0

На разгон до 100 км / ч машине требуется 16,4 с. Максимальная скорость составляет 158 км / ч.

7. Ford Tourneo Courier 1.5 TDCi

На ускорение до 100 км / ч у авто идет 16,4 с. Максимальная скорость составляет 160 км / ч.

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8. Volkswagen eco up

Авто ускоряется до 100 км / ч за 16,3 с и максимально может разгоняться до 163 км / ч.

9. Fiat 500L 1.3 Multijet

Разгон до 100 км / ч в авто занимает 15,5. Максимальная скорость составляет 163 км / ч.

10. Dacia Dokker 1.5 BluedCi

Эта модель ускоряется до 100 км / ч за 15,5 с. Максимальная скорость, которую способен развить этот автомобиль, составляет 152 км / ч.

Эксперты CNET составили рейтинг пяти лучших кроссоверов для плохих дорог.

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