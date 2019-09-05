Сообщили, водители каких машин самые опасные

Фото: auto.24tv.ua.

Американские исследователи изучили причины ДТП и марки авто, что в них попали. Эксперты по дорожной безопасности США выяснили, что водители машин определенных брендов склонны к ненормальному вождению.

Специалисты определили три самые распространенные причины смертельных аварий: превышение скорости, употребление алкоголя и различных наркотиков. Ученые посчитали, каких машин больше всего со смертельными ДТП.

Из общего числа аварий с автомобилями Infiniti, причиной каждой третьей было превышение скорости. Каждой второй - пьяное вождение. В 5% случаев - употребление водителем наркотических веществ.

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Acura, Mercedes-Benz и Lexus также продемонстрировали высокие показатели ДТП. С этого специалисты сделали вывод, что опасное вождение свойственно водителям дорогих машин. На люксовые марки пришлось 27% смертельных ДТП из-за превышения скорости, а на модели массового сегмента - только 25%.

Машины азиатских и немецких марок часто попадают в ДТП из-за опасного вождения. Примерно 3 аварии с 10 с автомобилями Mitsubishi, Volkswagen и Honda связанные с превышением скорости. В брендов Buick, Chrysler и Lincoln этот показатель значительно ниже. Об этом сообщили на auto.24tv.ua.

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