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четверг, 05 сентября 2019 18:23

402-м за 3,9 секунды - 70-летний мужчина стал чемпионом страны по драг-рейсингу

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402-м за 3,9 секунды - 70-летний мужчина стал чемпионом страны по драг-рейсингу
70-летний мужчина стал чемпионом страны по драг-рейсингу. Фото: 24tv.ua.

70-летний американец Джон Форс, пилот команды Chevrolet Performance U.S. Nationals, получил свою 151-ю победу в чемпионате NHRA Funny Car. Мужчина стал пятикратным победителем этого мероприятия в Индианаполисе.

Форс преодолел 402-метровый отрезок за 3,919 секунды. Скорость на финише составляла 522,13 км/ч.

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"Знаю, что мне пора на пенсию, и прежде, чем уйти из автоспорта, я решил сделать две вещи: еще раз выиграть чемпионат и получить еще одну победу на Инди. Эта гонка действительно много значила для меня, как и победа. Спасибо хорошей команде за поддержку ", - сказал Форс.

Об этом сообщили на 24tv.ua.

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