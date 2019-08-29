Гонщица-рекордсменка погибла, устанавливая новый рекорд

ДТП произошло, когда девушка пыталась установить рекорд скорости на реактивном автомобиле. Фото: Autoblog.

Американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла во время аварии. ДТП произошло, когда девушка пыталась установить рекорд скорости на реактивном автомобиле.

Трагедия произошла на сухом озере в Алворда, штате Орегон. Комбс пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле и разогнать авто до 996 км/ч., передает Autoblog.

Гонщице было 39 лет. Родные отметили, что она "покинула эту землю, двигаясь быстрее, чем любая другая женщина в истории".

Свой первый рекорд на четырехколесном транспортном средстве Джесси Комбс установила в октябре 2013-го. Тогда она достигла скорости 640,5 км/ч. за рулем Eagle Supersonic Speed ​​Challenger.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина обыграла именитую американку и прошла в третий круг US Open

Позже она разгонялась до скорости около 772 км/ч., однако официально рекорд подтвердить не удавалось.

Из-под обломков части 4-этажного дома в Дрогобыче извлечены тела еще 6 человек. Среди погибших - 4-летний мальчик. Двух погибших нашли еще накануне. Спасатели продолжают разбирать завалы, сообщили корреспонденту Gazeta.ua в пресс-службе ГСЧС.