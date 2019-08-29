Гонщица-рекордсменка погибла, устанавливая новый рекорд

 
Ексклюзивы
1/5
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 0
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1152
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
3 Просмотров: 2394
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Просмотров: 855
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
Просмотров: 1215
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
Просмотров: 1350
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 711
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 14806
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 1035
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1917
Фото
Все фото
8
4
10
5
12
Бар забросали &quot;коктейлями Молотова&quot;: погибли 23 человека
Бар забросали "коктейлями Молотова": погибли 23 человека
Пожары на берегах Амазонки видно из космоса
Пожары на берегах Амазонки видно из космоса
Женщина рисует невероятные картины обнаженной грудью
Женщина рисует невероятные картины обнаженной грудью
Иностранцу только в IT и на кухне можно получить приличную работу - украинка рассказала о жизни в Сиднее
Иностранцу только в IT и на кухне можно получить приличную работу - украинка рассказала о жизни в Сиднее
Показали фото птиц, которые очаровывают красотой
Показали фото птиц, которые очаровывают красотой
Видео
Все видео
Мощный ливень затопил Мадрид
Мощный ливень затопил Мадрид
Кто такая Сезария Эвора и почему Google посвятил ей дудл
Кто такая Сезария Эвора и почему Google посвятил ей дудл
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Впервые после расторжения договора с РФ США запустили крылатую ракету
Впервые после расторжения договора с РФ США запустили крылатую ракету
В России произошел чудовищный потоп: впечатляющие видео
В России произошел чудовищный потоп: впечатляющие видео
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6264
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2484
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2646
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4862
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2019
Просмотров: 972
Морський закон
— Що це за музика? — питає Володя телефоном. — У Світланки день народження, — пояснюю. — Сидимо в ...
четверг, 29 августа 2019 09:40

Гонщица-рекордсменка погибла, устанавливая новый рекорд

  Комментировать
Гонщица-рекордсменка погибла, устанавливая новый рекорд
ДТП произошло, когда девушка пыталась установить рекорд скорости на реактивном автомобиле. Фото: Autoblog.

Американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла во время аварии. ДТП произошло, когда девушка пыталась установить рекорд скорости на реактивном автомобиле.

Трагедия произошла на сухом озере в Алворда, штате Орегон. Комбс пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле и разогнать авто до 996 км/ч., передает Autoblog.

Гонщице было 39 лет. Родные отметили, что она "покинула эту землю, двигаясь быстрее, чем любая другая женщина в истории".

Свой первый рекорд на четырехколесном транспортном средстве Джесси Комбс установила в октябре 2013-го. Тогда она достигла скорости 640,5 км/ч. за рулем Eagle Supersonic Speed ​​Challenger.

Переглянути цей допис в Instagram

I just want to thank all of you for your support and loyalty. That's all. Have a nice day :) . . Photo by @nathaliek during @wildgypsytour while introducing @realdealrevolution

Допис, поширений Jessi Combs (@thejessicombs)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина обыграла именитую американку и прошла в третий круг US Open

Позже она разгонялась до скорости около 772 км/ч., однако официально рекорд подтвердить не удавалось.

Из-под обломков части 4-этажного дома в Дрогобыче извлечены тела еще 6 человек. Среди погибших - 4-летний мальчик. Двух погибших нашли еще накануне. Спасатели продолжают разбирать завалы, сообщили корреспонденту Gazeta.ua в пресс-службе ГСЧС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гонщица-рекордсменка погибла, устанавливая новый рекорд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
августа

Пересопницкое Евангелие перевели на староукраинский язык

Золотая эра дирижаблей завершилась катастрофой

Ад среди подсолнухов - 5-я годовщина Иловайской трагедии

Самое читаемое
Объяснили, почему командир &quot;Азова&quot; не отдал воинское приветствие Зеленскому
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому 7 Просмотров: 53138
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина 1 Просмотров: 31941
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня 1 Просмотров: 19460
Назвали фамилии будущих министров и генпрокурора
Назвали фамилии будущих министров и генпрокурора Просмотров: 16345
Картофель дешевеет: назвали причины
Картофель дешевеет: назвали причины Просмотров: 14175
Мир
Сенцова доставили в Москву - росСМИ
Сенцова доставили в Москву - росСМИ Просмотров: 72
Трампа обвинили в затягивании выделения военной помощи Украине
Трампа обвинили в затягивании выделения военной помощи Украине Просмотров: 126
Бар забросали "коктейлями Молотова": погибли 23 человека
Бар забросали "коктейлями Молотова": погибли 23 человека
8
 Просмотров: 7371
Волкер призвал Россию "уйти" из Крыма для возвращения в G8
Волкер призвал Россию "уйти" из Крыма для возвращения в G8 4 Просмотров: 1278
США второй раз заявили о готовности присоединиться к "нормандскому формату"
США второй раз заявили о готовности присоединиться к "нормандскому формату" Просмотров: 288
Больше всего комментируют
9
"Борьба против Украины и украинского народа" - нардепа от партии кума Путина поймали на оговорке
7
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому
7
Генпрокуратура просит снять санкции с соратника Януковича
5
Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос
4
Волкер призвал Россию "уйти" из Крыма для возвращения в G8
Голосов: 2219
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua