Сократились продажи электромобилей

Самым популярным электрокаром в Украине остается Nissan Leaf. Фото: ixbt

В 2020 году украинцы купили на 1% меньше электромобилей, чем годом ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтопрома.

"Всего за весь 2020 приобрели и поставили на учет 7455 авто. Из этого количества: легковых авто - 7095 штук, коммерческих - 359 штук и один электробус", - говорится в сообщении.

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Средний возраст электрического секонд-хенда в легковых авто составлял 5 лет, в коммерческих - 7 лет.

Самым популярным электрокаром остается Nissan Leaf - 2180 продаж за год. Второе место очилюе Tesla Model 3, третье - Tesla Model S.

На рынке коммерческих автомобилей самым популярным в 2020 году был фургон Renault Kangoo Z.E ..

В декабре 2020 году в Украине произвели 523 автотранспортных средства. Это на 6% меньше, чем в последнем месяце 2019-го.