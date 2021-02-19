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пятница, 19 февраля 2021 12:11

Со смелым дизайном и электродвигателями - состоялась мировая премьера нового Nissan Qashqai
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Со смелым дизайном и электродвигателями - состоялась мировая премьера нового Nissan Qashqai
Фото: Nissan
Со смелым дизайном и электродвигателями - состоялась мировая премьера нового Nissan Qashqai
Со смелым дизайном и электродвигателями - состоялась мировая премьера нового Nissan Qashqai
Со смелым дизайном и электродвигателями - состоялась мировая премьера нового Nissan Qashqai

Вчера состоялась мировая премьера японского кроссовера Nissan Qashqai 3-го поколения.

Авто построили на новой платформе CMF-C. Оно имеет совершенно другой кузов, салон и агрегаты. Модель будет больше своего предшественника - 4425 мм в длину и 1838 мм в ширину при колесной базе в 2666 мм.

Стоимость нового Qashqai составит от €20 тыс. до €30 тыс., примерно от 678 тыс. до 1 млн 13 тыс. грн.

Дизайн Nissan Qashqai кардинально изменился - теперь во внешнем виде есть пределы. Передняя часть выполнена в духе других моделей этого бренда Nissan Juke и X-Trail - с увеличенной V-образной решеткой радиатора и узкими светодиодными фарами, Gazeta.ua сообщает производитель.

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Материалы отделки салона стали более качественными. Появилась также улучшена шумоизоляция. Впервые установили цифровую панель приборов, данные могут проектироваться и на лобовое стекло.

Теперь у Nissan Qashqai - 9,0-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы и компактный селектор трансмиссии. На 2-м ряду стало на 28 мм больше места для ног и на 15 мм - над головой. Объем багажника вырос до 504 л.

Nissan Qashqai оснастят 1,3-литровыми бензиновыми турбодвигателями мощностью 138 и 156 л. с., дополненными 48-вольтовой умеренной гибридной установкой. Дизельных версий больше не будет, но появится гибрид Nissan Qashqai с 187-сильной установкой e-Power.

Автомобилю предложат на выбор 6-ступенчатую механическую коробку передач и вариатор. Версия с e-Power будет переднеприводной, а вот 1,3-литровым Qashqai предложат и полный привод.

Новый Nissan Qashqai поступит в продажу в Европу с лета, в Украине его планируют привезти во 2-м полугодии. Позже у модели также появится американский брат-близнец Rogue Sport.

Недавно состоялась презентация мощного гибридного автомобиля спортивного типа. Его представила британская компания McLaren.

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