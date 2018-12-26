Снежный коллапс: что делать водителям, которые застряли на заснеженной дороге

В Украине из-за снежного коллапса заблокированы трассы ряда областей. Фото: ТСН

В Украине из-за снежного коллапса заблокированы трассы ряда областей.

Водителям следует воздержаться от междугородних поездок, чтобы не увязнуть в сугробах. Тем же, кто застрял на заснеженном шоссе, стоит придерживаться некоторых правил, передает ТСН.

Прежде всего водителю стоит попробовать самостоятельно раскопать автомобиль из заноса. После того, как снег убран от колес и из под машины, стоит попробовать ехать. Под колеса можно подложить коврики или другие предметы для лучшего сцепления.

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Если авто буксует можно использовать одну из двух стратегий. Первая: чередовать плавные пробуксовки "газ-пауза-газ". Вторая: водителю стоит попробовать "раскачать" автомобиль взад-вперед. Во время попыток выехать из снежной ловушки следует периодически менять направление колес.

Если выехать самостоятельно все же не удается или катастрофически мало топлива, то стоит звонить спасателям. Для этого необходимо определить свое местонахождение и близость к населенным пунктам.

Не стоит также отходить от автомобиля. Можно потерять его из виду. Припарковать автомобиль нужно на холме или в месте, где его минимально занесет снегом и будет видно

При этом, если машину замело, то стоит с осторожностью включать двигатель, потому что в салоне могут накопится выхлопные газы, а количество бензина в баке иссякнет. Мотор стоит лишь ненадолго запускать, чтобы обогреть салон.

Утром 26 декабря закрыли проезд транзитного автотранспорта (пассажирский, грузовой, частный) на дорогах государственного значения на Полтавщине. Также ограничили движение транспорта на местных автшляхах. Автодороги перекрыли в связи со сложными погодными условиями, в частности из-за снегопадов и снежных заносов.