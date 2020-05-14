Smart снова будет выпускать кроссоверы

Архитектура будущего кроссовера Smart должно быть похожей на ForTwo и ForFour Фото: SpeedMe.ru

Концерн Daimler через два года планирует создать маленький по размерам кроссовер под маркой Smart.

На появление кроссовера в линейке марки настаивает новый совладелец компании - китайский концерн Geely, сообщает Autocar.

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"Сотрудничая с Geely, мы получили доступ к новым платформ и ноу-хау Volvo и Geely, это поможет нам создать инновационный Smart", - говорит руководитель подразделения исследований и разработки Mercedes.

Вероятно концепт машины покажут, после дебюта новых ForTwo и ForFour, который должен состояться через несколько месяцев. Предполагают, что Smart получит аналогичную архитектуру.

На дизайнерском сайте Behance опубликовали авторские рендеры Smart SUV.