Smart снова будет выпускать кроссоверы

Концерн Daimler через два года планирует создать маленький по размерам кроссовер под маркой Smart.
На появление кроссовера в линейке марки настаивает новый совладелец компании - китайский концерн Geely, сообщает Autocar.
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"Сотрудничая с Geely, мы получили доступ к новым платформ и ноу-хау Volvo и Geely, это поможет нам создать инновационный Smart", - говорит руководитель подразделения исследований и разработки Mercedes.
Вероятно концепт машины покажут, после дебюта новых ForTwo и ForFour, который должен состояться через несколько месяцев. Предполагают, что Smart получит аналогичную архитектуру.
На дизайнерском сайте Behance опубликовали авторские рендеры Smart SUV.
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