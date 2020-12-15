"Слуга" в Раде выбирал Mercedes

Во время заседания Верховной Рады нардеп фракции "Слуга народа" Олег Семинский изучал комлектации новых автомобилей Mercedes.

Семинский является заместителем председателя Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, избран по 205-му округу в Черниговской области, передает "Цензор.нет".

Автомобили он рассматривал во время заседания 15 декабря.

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Во время заседания Верховной Рады нардеп от "Слуги народа" Валерий Колюх выбирал отель для отдыха. Об этом сообщает "Цензор.нет".