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вторник, 15 декабря 2020 19:50

"Слуга" в Раде выбирал Mercedes

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Во время заседания Верховной Рады нардеп фракции "Слуга народа" Олег Семинский изучал комлектации новых автомобилей Mercedes.

Семинский является заместителем председателя Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, избран по 205-му округу в Черниговской области, передает "Цензор.нет".

Автомобили он рассматривал во время заседания 15 декабря.

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Во время заседания Верховной Рады нардеп от "Слуги народа" Валерий Колюх выбирал отель для отдыха. Об этом сообщает "Цензор.нет".

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Дата
15
декабря

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