В Эмиратах скорая помощь пересела на суперкары. Фото: autotimesnews

Служба скорой медицинской помощи Дубае - получила суперкары Nissan GT-R, Chevrolet Corvette C7 и внедорожник Range Rover.

Суперкар будет оснащен оборудованием для сердечно-легочной реанимации и кислородными баллонами. Ожидается, что они помогут сократить оперативное время реагирования медиков на чрезвычайные ситуации с восьми до четырех минут, сообщает Autotimes.

Ультрамобильные команды смогут дежурить в местах массового скопления людей, например, во время проведения крупных спортивных мероприятий.

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Полиции запретили применять штрафные санкции в отношении владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

Чиновники ищут решение в сотрудничестве с владельцами євроблях.