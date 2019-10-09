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среда, 09 октября 2019 08:22

Скорая помощь пересела на суперкары

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Скорая помощь пересела на суперкары
В Эмиратах скорая помощь пересела на суперкары. Фото: autotimesnews

Служба скорой медицинской помощи Дубае - получила суперкары Nissan GT-R, Chevrolet Corvette C7 и внедорожник Range Rover.

Суперкар будет оснащен оборудованием для сердечно-легочной реанимации и кислородными баллонами. Ожидается, что они помогут сократить оперативное время реагирования медиков на чрезвычайные ситуации с восьми до четырех минут, сообщает Autotimes.

Ультрамобильные команды смогут дежурить в местах массового скопления людей, например, во время проведения крупных спортивных мероприятий.

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