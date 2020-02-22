Сколько нужно зарплат, чтобы купить машину

В тройке лидеров по продажам в Украине авто Renault Logan. Фото: renault.ua

Toyota Corolla - самый продаваемый автомобиль в мире. Стоит 431,9 тыс. грн, или 16 277 евро. Чтобы накопить на машину, украинцу понадобится минимум 38 лет. Это при условии, если ежемесячно откладывать 20% от зарплаты.

В тройке лидеров по продажам в Украине оказалось авто Renault Logan - 242,9 тыс. грн, или 9995 евро. Чтобы купить такую ​​машину, придется откладывать 23 года, пишет "Сегодня".

Украинцы получают минимальную зарплату в размере 4723 грн, или 171 евро. Средняя в декабре достигла 12264 грн, или 462 евро.

Чтобы накопить на авто албанцам с минимальной зарплатой, понадобится 10 лет. В Болгарии нужно собирать 13 лет, а в Сербии - 12. Латышам, румынам и венграм придется откладывать около 9 лет. В то же время полякам хватит 6,8 лет.

Собирать на новое авто 2,5 года будут французы, британцы и немцы. Менее двух лет нужно люксембуржцам - минимальная зарплата составляет 2142 евро.

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В то же время, чтобы купить Toyota Corolla, украинцу необходима 91 минимальная зарплата. Если откладывать всю, то нужно 7,5 лет. За 3 года удастся купить авто, если сэкономить 35 средних зарплат.

Самая лучшая ситуация в люксембуржцев - 4,6 минимальной зарплаты. Французам, немцам и британцам нужно 6-6,5 зарплат.

В прошлом году украинцы купили в пять раз больше старых машин, чем новых. 75% из них - евробляхы.