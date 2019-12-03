Сколько новых автомобилей купили украинцы в ноябре

В ноябре украинцы приобрели и зарегистрировали 8565 новых легковых автомобилей.
По сравнению с аналогичным показателем в 2018 году, спрос на новые машины вырос на 17%. Однако относительно октябрьского результата он уменьшился на 4%, сообщает Укравтопром.
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ТОП-10 автомобилей, которые больше всего зарегистрировали в предыдущем месяце и их реализация в Украине относительно октября 2018.
Renault - 1751 шт.
Toyota - 1254 шт. (+ 66 %%)
KIA - 753 шт. (+ 21%);
Volkswagen - 581 шт. (+ 50%);
Skoda - 527 шт. (-8%);
Hyundai - 440 шт. (+ 0,5%);
Nissan - 361 шт. (-47%);
Peugeot - 258 шт. (+ 40%);
Mitsubishi - 254 шт. (+ 24%);
Suzuki - 250 шт. (+ 30%).
Лидером ноября стал Renault Duster. Его приобрели 688 человек.
С начала года украинцы приобрели и поставили на учет 79,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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