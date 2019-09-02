Сколько новых автомобилей купили украинцы в августе

В августе украинцы приобрели и зарегистрировали 8,3 тыс. новых легковых автомобилей.
По сравнению с аналогичным показателем в 2018-м, спрос на новые машины вырос на 12,5%. Такой результат является лучшим за последние 19 месяцев, сообщает Укравтопром.
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ТОП-10 автомобилей, которые больше всего зарегистрировали в предыдущем месяце и их реализация в Украине относительно августа 2018.
Renault - 1422 шт. (+ 44%);
Toyota - 1175 шт. (+ 20%);
KIA - 817 шт. (+ 71%);
Skoda - 601 шт. (+ 49%);
Nissan - 472 шт. (-5%)
Volkswagen - 453 шт. (+ 45%);
Hyundai - 381 шт. (-16%);
Mazda - 232 шт. (-26%);
Audi - 219 шт. (+103%);
Suzuki - 200 шт. (-28%).
Лидером августа стал KIA Sportage. Его приобрели 711 человек.
С начала года рынок новых легковых автомобилей достиг показателя 54,6 тыс. шт. Это на 2% больше, чем годом ранее.
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