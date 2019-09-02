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понедельник, 02 сентября 2019 12:17

Сколько новых автомобилей купили украинцы в августе

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Сколько новых автомобилей купили украинцы в августе
Украинский авторынок в августе пополнился на 8,3 тыс. новых машин Фото: Today.ua

В августе украинцы приобрели и зарегистрировали 8,3 тыс. новых легковых автомобилей.

По сравнению с аналогичным показателем в 2018-м, спрос на новые машины вырос на 12,5%. Такой результат является лучшим за последние 19 месяцев, сообщает Укравтопром.

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ТОП-10 автомобилей, которые больше всего зарегистрировали в предыдущем месяце и их реализация в Украине относительно августа 2018.

Renault - 1422 шт. (+ 44%);
Toyota - 1175 шт. (+ 20%);
KIA - 817 шт. (+ 71%);
Skoda - 601 шт. (+ 49%);
Nissan - 472 шт. (-5%)
Volkswagen - 453 шт. (+ 45%);
Hyundai - 381 шт. (-16%);
Mazda - 232 шт. (-26%);
Audi - 219 шт. (+103%);
Suzuki - 200 шт. (-28%).

Лидером августа стал KIA Sportage. Его приобрели 711 человек.

С начала года рынок новых легковых автомобилей достиг показателя 54,6 тыс. шт. Это на 2% больше, чем годом ранее.

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