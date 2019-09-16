Сколько миллиардов потратят на дороги в 2020 году

На ремонт дорог в 2020 выделили 74,4 миллиарда Фото: Balta Life Ukraine

На восстановление дорог в проекте Государственного бюджета предусмотрено 74,4 млрд грн.

Дорожный фонд в 2020 году запланирован в размере 69,7 млрд гривен, передает "Экономическая правда".

"Источниками формирования Государственного дорожного фонда определено, в частности, 100% акцизного налога с горючего и транспортных средств и ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства и шины к ним. Курсовая разница вносит свои корректировки в денежное измерение этих 100% ", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Кроме этого, дополнительно в бюджет будут поступать средства от штрафов за несоблюдение габаритно-весовых норм. Все средства планируется разделить на следующие секторы:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт объяснил, почему производители отказались приехать в автосалон во Франкфурте

- развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения - 38 млрд грн;

- строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах (субвенция из государственного бюджета местным бюджетам) - 22,2 млрд грн;

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с государственными программами - 3,2 млрд грн;

- выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством под государственные гарантии на развитие сети автомобильных дорог общего пользования - 6,3 млрд грн.

В 2019 году на дороги было выделено 56 млрд гривен.