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суббота, 13 февраля 2021 10:00

Сколько часов должны ездить ученики автошкол - эксперт

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Сколько часов должны ездить ученики автошкол - эксперт
Сколько часов должны ездить ученики автошкол - эксперт фото: bobr.by

На сайте Министерства внутренних дел появился проект, который предусматривает увеличение срока между составлением теоретического и практического экзаменов для будущих водителей. Как правило в Украине автошколы сами выбирают срок обучения. В среднем он варьируется от двух до трех месяцев. Именно столько времени нужно, чтобы сдать теоретический и практический экзамены и получить водительское удостоверение.

"По официальной программе, должно быть не менее 40 часов езды в автошколе. Именно столько времени нужно, чтобы водитель научился быть полноправным участником движения. Ни одна автошкола в Украине не дает такого количества часов. Даже то, что у нас предусмотрено законодательством, не выполняют. Одному человеку может достаточно и 10 часов, а другому и 40 часов будет мало. Все должно определяться не количеством часов обучения в автошколе, а сводиться к тому, кто должен отвечать за подготовку будущего водителя ", - рассказывает Gazeta.ua эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

По мнению эксперта, в Украине пока нет института независимых экзаменаторов, которые принимают экзамен не менее 45 мин.

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"В нашей стране нет понятия индивидуальной ответственности. Европейские экзаменаторы, в отличие от украинских, имеют индивидуальную ответственность. Например, в Европе, если вы сначала сдали экзамен, а через некоторое время совершили ДТП, то на экзаменатора ждет полная проверка. Если он ее не проходит, то впоследствии его оставляют права заниматься своей деятельностью", - добавляет Владимир Караваев.

В отличие от украинских экзаменаторов, европейские выбирают маршрут для будущих водителей, который невозможно отследить заранее. Таким образом они досконально проверяют как теорию, так и практику. Поэтому лица, сдавали экзамены в Европе, полностью подготовлены к безопасному управлению.

В Украине в водительских удостоверениях появятся новые отметки. Они будут указывать на обязанность водителя пользоваться очками, контактными линзами, повязкой на глазу, слуховым аппаратом или протезом конечности. Кроме этого, в удостоверениях указывать необходимые конструктивные особенности для транспортного средства и ограничения для водителя.

Автор: Алёна Лищук
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