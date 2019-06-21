Сказали, сколько выделят на дороги на следующий год

В 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине выделят 75 млрд грн Фото: УНН

В 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине выделят 75 млрд грн и 100% акциза с горючего.

Средства будут брать с Дорожного фонда, сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр инфраструктуры Владимир Емельян.

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"Дорожный фонд 2020 - 75 млрд грн и 100% акциза с горючего. Плюс, дополнительное финансирование 50 млрд грн на восстановление дорог районного значения. Мы можем сделать дороги качественно по всей Украине только при одном условии: есть деньги - есть дороги", - сообщает Владимир Емельян, передает УНН.

В 2019 году общая сумма Дорожного фонда составляет более 50 млрд грн.