Сказали, сколько выделят на дороги на следующий год

 
Ексклюзивы
1/5
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Просмотров: 1620
Владимира Ивасюка исключали из университета за то, что сбросил бюст Ленина
Владимира Ивасюка исключали из университета за то, что сбросил бюст Ленина
Просмотров: 810
"Для ученых важно найти таблетку для борьбы с раком" - ученый
"Для ученых важно найти таблетку для борьбы с раком" - ученый
Просмотров: 279
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Просмотров: 936
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Просмотров: 747
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
Просмотров: 2304
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
1 Просмотров: 1701
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1494
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 5103
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1512
Фото
Все фото
7
10
3
16
14
Презентовали новый DS 7 Crossback
Презентовали новый DS 7 Crossback
240 лошадок и клиренс 1,5 м: в Киеве представили агромашину за 9,5 млн грн
240 лошадок и клиренс 1,5 м: в Киеве представили агромашину за 9,5 млн грн
Возле пешеходных переходов поставят фигурки детей
Возле пешеходных переходов поставят фигурки детей
Скорость, мешки на голове и старинные авто - произошло ретро-ралли
Скорость, мешки на голове и старинные авто - произошло ретро-ралли
&quot;Волга&quot; КГБ и заводная &quot;Моргуновка&quot; - стартовал &quot;Ретрофест&quot;
"Волга" КГБ и заводная "Моргуновка" - стартовал "Ретрофест"
Видео
Все видео
Эффектное сальто - российский военный автомобиль перевернулся во время разворота
Эффектное сальто - российский военный автомобиль перевернулся во время разворота
"Прощанием славянки" отметили закрытие Ford в России
"Прощанием славянки" отметили закрытие Ford в России
Показали пикап Tesla, построенный на базе Model 3
Показали пикап Tesla, построенный на базе Model 3
Неизменное ретро и новый формат: состоялся юбилейный "РетроФест"
Неизменное ретро и новый формат: состоялся юбилейный "РетроФест"
Пилот США снял панораму из кабины современного истребителя F-35A
Пилот США снял панораму из кабины современного истребителя F-35A
Интервью
1/5
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Просмотров: 936
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 522
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2106
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3177
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5490
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
21 июня 2019
Просмотров: 54
Без потреби
На горі, на самому вершечку, при хресті і якійсь пам'ятній стелі сидів гурт місцевих. Пару порожніх пляшок лежали біля імпровізованого столу, хлопці ...
пятница, 21 июня 2019 17:07

Сказали, сколько выделят на дороги на следующий год

  Комментировать
Сказали, сколько выделят на дороги на следующий год
В 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине выделят 75 млрд грн Фото: УНН

В 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине выделят 75 млрд грн и 100% акциза с горючего.

Средства будут брать с Дорожного фонда, сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр инфраструктуры Владимир Емельян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, какие автомобили самые надежные

"Дорожный фонд 2020 - 75 млрд грн и 100% акциза с горючего. Плюс, дополнительное финансирование 50 млрд грн на восстановление дорог районного значения. Мы можем сделать дороги качественно по всей Украине только при одном условии: есть деньги - есть дороги", - сообщает Владимир Емельян, передает УНН.

В 2019 году общая сумма Дорожного фонда составляет более 50 млрд грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Эффектное сальто - российский военный автомобиль перевернулся во время разворота
Эффектное сальто - российский военный автомобиль перевернулся во время разворота Просмотров: 1269
В России гаснет авторынок. Дилерам грозит банкротство
В России гаснет авторынок. Дилерам грозит банкротство Просмотров: 1791
Сейчас вы читаете новость «Сказали, сколько выделят на дороги на следующий год». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июня

В этот день наши предки отмечали Купала - обряды, традиции и запреты

Президент спас от тюрьмы писательницу

Украинцы разорвали давнее соглашение с Москвой

Исчезнувших супругов нашли убитыми

Арехеолог нашел золотое украшение по дороге в туалет

Самое читаемое
Пришел весь поселок: в Ивановке попрощались с Дарьей Лукьяненко (фоторепортаж)
Пришел весь поселок: в Ивановке попрощались с Дарьей Лукьяненко (фоторепортаж)
10
 Просмотров: 93448
Слез не сдерживает никто: прощаются с Дарьей Лукьяненко (фото та відео)
Слез не сдерживает никто: прощаются с Дарьей Лукьяненко (фото та відео)
7
 Просмотров: 83054
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 2 Просмотров: 73883
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко 2 Просмотров: 46643
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
 Просмотров: 44623
Авто
Эффектное сальто - российский военный автомобиль перевернулся во время разворота
Эффектное сальто - российский военный автомобиль перевернулся во время разворота
 Просмотров: 1269
Рассказали, какие автомобили самые надежные
Рассказали, какие автомобили самые надежные Просмотров: 522
В России гаснет авторынок. Дилерам грозит банкротство
В России гаснет авторынок. Дилерам грозит банкротство Просмотров: 1791
Беспилотник General Motors отключился в дороге
Беспилотник General Motors отключился в дороге Просмотров: 396
Неожиданный лидер - украинцы чаще всего покупали электромобиль Jaguar
Неожиданный лидер - украинцы чаще всего покупали электромобиль Jaguar Просмотров: 1170
Больше всего комментируют
19
В лидерах партийных симпатий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" - западные социологи
4
Никто Россию жалеть не будет: Европейский суд принял прогрессивное решение
4
Президент Чехии призывает Украину смириться с оккупацией Крыма
3
УПЦ требует в суде признать незаконной регистрацию ПЦУ
3
В МИД России высказались относительно нежелания Зеленского вести переговоры с "боевиками"
Голосов: 12159
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua