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среда, 24 февраля 2021 17:35

С V12 и "горячим" характером - на аукционе продают уникальное авто
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С V12 и "горячим" характером - на аукционе продают уникальное авто
Фото: bringatrailer
С V12 и "горячим" характером - на аукционе продают уникальное авто
С V12 и "горячим" характером - на аукционе продают уникальное авто
С V12 и "горячим" характером - на аукционе продают уникальное авто
С V12 и "горячим" характером - на аукционе продают уникальное авто

На аукционе Bring A Trailer появился редкий автомобиль Lamborghini Countach LP400 S Series III. Авто - один из 82 экземпляров, которые произвели в 1982 году.

Этот автомобиль приобрели на Ближнем Востоке, затем в начале 90-х он оказался в США. В 1994 году модель конфисковали, а затем продали на аукционе. У нынешнего владельца Lamborghini Countach находится с 1997 года, сообщает "Радио Максимум".

От двух других версий семейства LP400 S это авто отличается увеличенным клиренсом, более узким кузовом и колесами, а также просторным салоном.

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Lamborghini Countach имеет обновленный двигатель. Теперь у него 4,4-литровый V12, который работает в паре с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Также машине восстановили топливную систему и освежили некоторые детали экстерьера. Автомобиль имеет 65 тыс. км пробега.

Сейчас Lamborghini Countach стоит 233 тыс. долларов, примерно 6,5 млн грн. Торги за него завершатся сегодня, 24 февраля.

Французская компания Bugatti создала версию единого роскошного автомобиля Chiron Sport Alice, который изготовили по спецзаказу ко Дню влюбленных. Спецверсия отличается от обычных Chiron Sport бело-розовой окраской кузова и салона.

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24
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