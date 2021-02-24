С V12 и "горячим" характером - на аукционе продают уникальное авто

Фото: bringatrailer

На аукционе Bring A Trailer появился редкий автомобиль Lamborghini Countach LP400 S Series III. Авто - один из 82 экземпляров, которые произвели в 1982 году.

Этот автомобиль приобрели на Ближнем Востоке, затем в начале 90-х он оказался в США. В 1994 году модель конфисковали, а затем продали на аукционе. У нынешнего владельца Lamborghini Countach находится с 1997 года, сообщает "Радио Максимум".

От двух других версий семейства LP400 S это авто отличается увеличенным клиренсом, более узким кузовом и колесами, а также просторным салоном.

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Lamborghini Countach имеет обновленный двигатель. Теперь у него 4,4-литровый V12, который работает в паре с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Также машине восстановили топливную систему и освежили некоторые детали экстерьера. Автомобиль имеет 65 тыс. км пробега.

Сейчас Lamborghini Countach стоит 233 тыс. долларов, примерно 6,5 млн грн. Торги за него завершатся сегодня, 24 февраля.

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