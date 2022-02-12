С музыкальными сиденьями и 1-литровым двигателем – как едет новый Nissan Juke

Летом в Украине представили и начали продавать новый кроссовер Nissan Juke. Машина входит в В-класс, стоит от 535 400 грн.

Чтобы поближе познакомиться с новинкой, Gazeta.ua берет ее на тест-драйв и испытывает в разных условиях.

Новый Nissan Juke. Фото: Владимир Мукан

Знакомимся

Это второе поколение модели японского кроссовера Juke. Его производят на заводе Nissan в Великобритании. Автомобиль построен на общей платформе Renault и Nissan CMF-B. Ее особенностью является на 13% увеличенная жесткость кузова при меньшем весе.

Название машины не имеет ничего общего с насекомым. "Джук" – это прием выталкивания одного игрока другим в американском футболе. Такое имя кроссоверу первого поколения дали, рассчитывая, что модель "растолкает" конкурентов. Продажи первой генерации были большими, по сравнению с другими моделями этого класса, - 1,3 млн единиц. Одна из главных причин популярности – не похожий на другие авто дизайн.

Новый Juke уже получил максимальные 5 "звезд" за участие в независимых краш-тестах Euro NCAP. Это лучший показатель класса.

В Украине новинку продают в 5 комплектациях на выбор. Все они идут с передним приводом и 1-литровым турбированным двигателем. Коробка передач может быть как 6-ступенчатой механической, так и 7-ступенчатой автоматической с двумя сцеплениями. На тест для Gazeta.ua предоставили машину в максимальной комплектации N-design. Она стоит больше 814 тыс. грн.

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Новый Nissan Juke. Фото: Владимир Мукан

Осматриваем авто

Новый кроссовер Juke получился более широким, длинным, с большим салоном и багажником. Колесная база составляет 2635 мм, а длина – 4210.

Светотехнику разместили в два ряда. Сверху – дневные ходовые огни, ниже – светодиодные фары Full LED. Именно так идут во всех комплектациях. А вот противотуманники, которые установлены в нижней части бампера, есть только в более дорогих вариантах исполнения – таких, как у нас на тесте.

Решетка радиатора стала более массивной. Ее ребра жесткости плавно переходят в выштамповку на капоте. От передней двери к заднему фонарю идет массивная плечевая линия. Она придает стремительности силуэту машины. Оформление задних фонарей было сделано в стиле уже предыдущего поколения Nissan Qashqai.

В нашей версии машины – черные 19-дюймовые легкосплавные диски. В более дешевых вариантах устанавливают 17-дюймовые колеса.

Клиренс кроссовера – 17,5 см . Это больше чем у такого по классу Ford Puma – 16,7 см. Для поездок в городе этого достаточно. Что касается подвески, то спереди установлен Макферсон, сзади – многорычажная торсионная балка.

Новый Nissan Juke. Фото: Владимир Мукан

Салон

Салон стал более просторным и современным. Однако на задних сиденьях пассажиру ростом 190–195 см будет тесно в ногах. Коленки будут упираться в спинку переднего кресла (если оно будет настроено на человека ростом 185-190 см), голова потолка не будет касаться.

Задняя дверца открывается на больший угол чем в предыдущей генерации. Проем двери тоже стал больше.

Дверные карты сделаны из жесткого пластика. Вокруг кнопок электростеклоподъемников – черное глянцевое покрытие. Это непрактично. На таком быстро появляются царапины от ногтей и видны отпечатки пальцев. Удивительно, что все кнопки стеклоподъемников кроме водительского не являются импульсными. То есть, чтобы полностью опустить стекло, нужно держать все время кнопку нажатой.

Удивило, что в картах задней двери нет динамиков.

в картах задней двери нет динамиков.

В нашей комплектации N-design установлен по паре колонок в подголовники передних сидений премиальной музыкальной системы Bose. Однако было бы неплохо, если бы и в задней двери тоже был источник звука.

В пластиковой обшивке у задних сидений разместили вырез для фиксации ремня безопасности. Благодаря им ремень легко найти пассажирам второго ряда. Есть зарядка для мобильных телефонов.

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Новый Nissan Juke. Фото: Владимир Мукан

За рулем

Торпеда выглядит современно, имеет мягкие вставки из алькантары. По центру – 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Руль машины D-образный. Благодаря этому удобнее выходить из водительского места. Его можно регулировать по положениям на себя и вверх-вниз. На рулевом колесе и вообще на торпеде очень хорошо структурированы кнопки и переключатели. Руль обтянут практичной и стойкой к царапинам кожей. Однако ему не хватает функции подогрева.

Руль обтянут практичной и стойкой к царапинам кожей. Однако ему не хватает функции подогрева.

Приборная панель напоминает такую, как у кроссовера "Инфинити". Все показатели хорошо считываются, для водителя отображается дополнительная информация из мультимедийной системы. Предупреждение с такой панели легче заметить, чем, скажем, с полностью цифровой у французского кроссовера такого класса Renault Captur.

Эффектно смотрится подсветка карт дверей и некоторых элементов салона. Это напоминает высшие по классу машины. Преимуществом является то, что блок климат-контроля имеет физические кнопки и регуляторы, а не управление с дисплея, как во многих французских машинах такого класса. При движении на скорости ими удобнее пользоваться. Основные параметры мультимедиа тоже вынесены на кнопки. Она, кстати, имеет систему "Андроид Авто" и "Эпл Кар Плей". Этого у предыдущего Juke не было. В меню системы не хватает украинского языка. Во многих машинах японских, французских, британских производителей оно переведено на наш язык.

Посадка за рулем удобная. Форма спортивных сидений идет во всех комплектациях. На них легко найти комфортное положение.

Новый Nissan Juke. Фото: Владимир Мукан

Оцениваем багажник

Багажник в Nissan Juke стал просторнее. Емкость выросла с 352 литров до 422. Форма багажника стала более удобной для загрузки вещей. Если в кроссовере предыдущего поколения было невозможно положить без складывания спинок задних сидений детскую коляску, то теперь это просто.

Багажник в Nissan Juke стал просторнее. Емкость выросла с 352 литров до 422.

В багажном отсеке есть полка, под которую можно спрятать вещи. Она сделана из крепкого материала. Традиционно под полом размещена докатка.

Новый Nissan Juke. Фото: Владимир Мукан

Открываем капот

Под капотом установлен 1-литровый 3-цилиндровый турбированный двигатель мощностью 114 л.с. Силовой агрегат развивает 180 Нм крутящего момента. Это примерно столько же, как у двухлитрового Nissan Qashqa i, что на класс выше Juke. Кроме этого, мотор стал более экономичным на 1,4-1,7 литров, чем предыдущий. В смешанном цикле берёт 6,8 литров бензина.

Силовой агрегат развивает 180 Нм крутящего момента. Это примерно столько же, как у двухлитрового Nissan Qashqa

Этот силовой агрегат разработан альянсом Renault-Nissan. Им также оснащают Nissan Micra, Renault Megane. У него есть алюминиевый блок. Ресурс оценивается в 250-350 тыс. км. Интересно, что силовой агрегат не закрыт пластиковой крышкой, как у большинства японских машин.

Техническое обслуживание мотора производят раз в 15 тыс. км, а не на 10, как в предыдущем Juke и некоторых моделях такого класса. Это уменьшает годовые расходы автовладельцев на смазку, фильтры и обслуживание.

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Новый Nissan Juke. Фото: Владимир Мукан

Испытываем авто

Начинаем движение в городе, в Киеве. К машине и ее габаритам привыкаю быстро – за 10-15 минут. Обзор с водительского места хороший. В лобовое стекло больше не видно массивных изгибов капота и работы фонарей дневного света, как было раньше. В то же время стойки кузова стали уже, а зеркала имеют встроенные индикаторы мертвой зоны видимости.

зеркала имеют встроенные индикаторы мертвой зоны видимости.

Это помогает замечать машины, двигающиеся в области задних крыльев.

Руль стал гораздо острее. Рулевое колесо дает хорошую обратную связь на скорости. Когда включена система контроля рядности движения, то руль начинает вибрировать – так сообщает о выходе из своей полосы.

руль начинает вибрировать – так сообщает о выходе из своей полосы.

Это значительно эффективнее звукового сигнала, как, скажем в X-Trail, который сейчас продают в Украине.

Подвеска – упругая. Благодаря этому машина с небольшими кренами входит в повороты на скорости более 120 км/ч. Маневрировать автомобилем приятнее по сравнению с высшим по классу Qashqai предыдущего поколения.

Пробую экономический режим в центре Киева. При необходимости быстрых маневров и резких переустройств мне с ним не комфортно. Хотя потребление горючего уменьшается на 1-1,5 литра на 100 км. Он больше подходит для езды по трассе. В нормальном и спортивном режиме машина становится гораздо быстрее. Я преимущественно пользуюсь спортивным режимом.

Музыкальная система Bose приносит приятный звук. Благодаря встроенным креслам динамикам чувствуется эффект объемного звучания.

Выезжаем на междугородную дорогу. Двигатель, невзирая на его небольшой объем, тянет хорошо. Дискомфорта на обгонах и ускорениях не ощущается, усилившихся вибраций, характерных для 3-цилиндровых моторов, – тоже. А в спортивном режиме машина дает ощутимый разгон. Едет не хуже авто класса выше с 2-литровым атмосферным силовым агрегатом. Для разгона до 100 км/ч требуется 11,8 секунды. Но по ощущениям кажется, что автомобиль разгоняется за 10.

Новый Nissan Juke. Фото: Владимир Мукан

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Тормоза у автомобиля не чувствительны с большим ходом педали. Это позволяет точно рассчитать усилия для требуемой степени замедления машины. Что касается коробки передач, то ни рывков, ни завивок двигателя при переключении не ощутимо.

На трассе в экономическом режиме можно выйти на потребление горючего в районе 5,2 литра. В городе – на 1,5 литра больше.

Направляю авто на лесную грунтовую дорогу со снегом и лужами. Nissan Juke неплохо преодолевает такую грязь, без пробуксовки едет на подъем. Однако сложнее бездорожье этим авто не стоит преодолевать. Во-первых, в нашей комплектации низкопрофильные 19-дюймовые колеса, которые легко повредить камнем. Во-вторых, авто имеет только передний привод и все же это городской кроссовер.

Новый кроссовер Nissan Juke лучше подходит молодым людям, которые большинство времени проводят в городе и предпочитают современные технические решения.

В прошлом месяце в Украине представили новое поколение кроссовера Nissan Qashqai. Третье поколение Qashqai имеет совершенно новый кузов. Его разработкой занималась команда компании Nissan Design Europe, расположенная в центральной части Лондона. А проецировала машину компания Nissan Technical Centre Europe, расположенная также в Великобритании.