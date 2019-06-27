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четверг, 27 июня 2019 16:56

С июля в Украине парковки позволят строить на крышах

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С июля в Украине парковки позволят строить на крышах
С июля в Украине парковки позволят строить на крышах. Фото: из открытых источников

С 1 июля в Украине начнут действовать новые Государственно-строительные нормы, которые позволят строить парковки на крышах торговых центров и других общественных зданий.

"Такие стоянки будет разрешено размещать на эксплуатируемых кровлях общественных зданий и сооружений. Например, торговых и торгово-развлекательных центров, административных и других сооружений. Исключение составляют здания детсадов, школ и корпусов больниц с палатами", - рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

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Для строительства парковки на крыше дома необходимо будет придерживаться ряда технических требований. В частности, на всех автостоянках, расположенных на кровлях, нельзя будет устанавливать любые временные укрытия для автомобилей. Также при строительстве подобных парковок необходимо будет обязательно размещать эвакуационные выходы и соблюдать требования ДБН "Планировка и застройка территорий".

Чиновник сказал, что обновленные ДБН вступят в силу с 1 июля 2019-го. Об этом сообщили на ukrinform.ua.

С 1 июля в Украине новые и отремонтированые парковки будут оснащать зарядками для электрокаров.

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