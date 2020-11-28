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суббота, 28 ноября 2020 13:07

С электромобилями и большим пробегом - 125 лет назад в США состоялись первые гонки
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28 ноября 1895 года по инициативе издателя газеты Chicago Times-Herald Германа Кольштата состоялись первые в США автомобильные гонки.

Принять участие планировали 83 экипажей, но 76 из них так и не смогли добраться до старта. Даже фаворит гонки Элвуд Хайнс не вышел на старт. Он повредил машину.

Дистанция по маршруту Чикаго - Эванстон - Чикаго составляла 52 миль, это около 83,7 км. Ее сократили из-за плохих погодных условий. В гонке приняли участие шесть гонщиков.

В США состоялись первые автомобильные гонки
Фото: 3dnews.ru
В США состоялись первые автомобильные гонки
В США состоялись первые автомобильные гонки
В США состоялись первые автомобильные гонки
В США состоялись первые автомобильные гонки

В те годы в США не было автоинспекции. Но полицейские относились к автомобилям крайне настороженно, им нельзя ездить по городским улицам. Городская власть таки позволила провести гонку 28 ноября — на День Благодарения. Машины доставили на старт благодаря лошадям. Гонки продолжались около восьми часов.

На стартовой линии стояли три трехколесные машины компании Benz. Единственной четырехколесной машиной на старте был "моторный вагон" Чарльза Дюруа одноименной компании Duryea Motor Wagon Company.

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Гонки в Чикаго выиграла вторая машина Duryea. За рулем был Фрэнк Дюруа. Он проехал 87 км со средней скоростью 12 км/ч. В том же году братья Дюруа начали изготавливать автомобили для продажи. К концу 1896 года им удалось продать 13 машин.

В гонках участвовали два электромобиля. Но вскоре после старта вышли из строя. Единственный конкурент, который также доехал до финиша, Оскар Мюллер, отстал на полтора часа от машины Дюруа.

Призовой фонд составил 2 тыс. долларов. Первые автомобильные гонки сильно поразили зрителей и продемонстрировали насколько быстро и далеко могут ездить машины.

28 ноября 1895 года произошло первое в США дорожно-транспортное происшествие. Во время автомобильных гонок в Чикаго машина компании Benz въехала в повозку, запряженную лошадьми.

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Дата
28
ноября

С электромобилями и большим пробегом - 125 лет назад в США состоялись первые гонки

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