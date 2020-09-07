С эффектными фарами и современным дизайном - как будут выглядеть новые Logan и Sandero

Компания Renault официально представила на первых фото обновленные модели Logan, Sandero и Sandero Stepway

Автомобили получили совсем другой дизайн и теперь базируются на новой платформе. Настоящий дебют новинок состоится 29 сентября.

Renault представила дизайн новых Logan и Sandero Фото: motorcar

В основе моделей использована архитектура CMF-B, которая кардинально отличается от платформы предыдущего поколения.

Новые Logan и Sandero получили Y-образную графику передней и задней светотехники, а в целом модели получили плавный и динамичный дизайн. Компактный кроссовер Renault Sandero Stepway получил другой бампер и более рельефный капот.

Renault представила дизайн новых Logan и Sandero Фото: motorcar

Автомобили будут делать из бензиновым двигателем объемом 1 л мощностью 65 и 100 л.с., а также дизельным на 1,5 л мощностью 85 и 115 л.с. Возможно, новинкам даже пообещают гибридную версию на 140 л.с., ведь скоро должен появиться первый электрокар от Dacia.

Пока никаких технических подробностей производитель не раскрыл. Скорее всего, компания не будет повышать цену на машины и попытается оставить модели на рынке доступных автомобилей.

Пока машины показали под брендом Dacia для Западной Европы, но совсем скоро они получат эмблемы Renault.

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Недавно в сети показали новый Mitsubishi Galant, в который превратили седан Renault. О планах выпустить преемника легендарной модели пока ничего неизвестно, но сегодня компания входит в альянс с Renault и Nissan.