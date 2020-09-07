С эффектными фарами и современным дизайном - как будут выглядеть новые Logan и Sandero

 
Ексклюзивы
1/5
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 117
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 720
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1467
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 603
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 387
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 153
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 459
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 711
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3438
Фото
Все фото
6
13
12
30
3
Киевляне смастерили крошечную Tesla за 500 грн
Киевляне смастерили крошечную Tesla за 500 грн
Минивэн с кожаными сиденьями и первое появление обновленной модели - Opel представил новинки в Киеве
Минивэн с кожаными сиденьями и первое появление обновленной модели - Opel представил новинки в Киеве
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка &quot;Агро-2020&quot;
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Когда первый электромобиль от Lexus станет доступен в Европе
Когда первый электромобиль от Lexus станет доступен в Европе
Видео
Все видео
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
Ему асфальт не нужен - американцы показали, на что способен новый Ford Bronco
Ему асфальт не нужен - американцы показали, на что способен новый Ford Bronco
Больно смотреть: показали, как суперкар Lamborghini едет по украинской разбитой дороге
Больно смотреть: показали, как суперкар Lamborghini едет по украинской разбитой дороге
60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
Nissan продемонстрировал новый кроссовер
Nissan продемонстрировал новый кроссовер
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 531
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9801
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 207
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2556
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 657
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
понедельник, 07 сентября 2020 16:32

С эффектными фарами и современным дизайном - как будут выглядеть новые Logan и Sandero

  Комментировать

Компания Renault официально представила на первых фото обновленные модели Logan, Sandero и Sandero Stepway
Автомобили получили совсем другой дизайн и теперь базируются на новой платформе. Настоящий дебют новинок состоится 29 сентября.

  Renault представила дизайн новых Logan и Sandero Фото: motorcar
Renault представила дизайн новых Logan и Sandero Фото: motorcar

В основе моделей использована архитектура CMF-B, которая кардинально отличается от платформы предыдущего поколения.

Новые Logan и Sandero получили Y-образную графику передней и задней светотехники, а в целом модели получили плавный и динамичный дизайн. Компактный кроссовер Renault Sandero Stepway получил другой бампер и более рельефный капот.

  Renault представила дизайн новых Logan и Sandero Фото: motorcar
Renault представила дизайн новых Logan и Sandero Фото: motorcar

Автомобили будут делать из бензиновым двигателем объемом 1 л мощностью 65 и 100 л.с., а также дизельным на 1,5 л мощностью 85 и 115 л.с. Возможно, новинкам даже пообещают гибридную версию на 140 л.с., ведь скоро должен появиться первый электрокар от Dacia.

Пока никаких технических подробностей производитель не раскрыл. Скорее всего, компания не будет повышать цену на машины и попытается оставить модели на рынке доступных автомобилей.

Пока машины показали под брендом Dacia для Западной Европы, но совсем скоро они получат эмблемы Renault.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине готовятся к выпуску электромобилей концерна Volkswagen - идут переговоры

Недавно в сети показали новый Mitsubishi Galant, в который превратили седан Renault. О планах выпустить преемника легендарной модели пока ничего неизвестно, но сегодня компания входит в альянс с Renault и Nissan.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С эффектными фарами и современным дизайном - как будут выглядеть новые Logan и Sandero». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
сентября

В Киеве проголосовали за нового патриарха

Поэта арестовали за похищение "Моны Лизы"

Метро и подвалы церквей оборудовали под бомбоубежища

Самое читаемое
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 18191
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
 Просмотров: 12375
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
9
 Просмотров: 9801
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
8
 Просмотров: 9000
Оригинальный перекус: как подать сэндвичи с разными начинками
Оригинальный перекус: как подать сэндвичи с разными начинками
13
 Просмотров: 5427
Авто
Тостер от Lamborghini будет выдавать звук суперкара
Тостер от Lamborghini будет выдавать звук суперкара Просмотров: 63
В Украине готовятся к выпуску электромобилей концерна Volkswagen - идут переговоры
В Украине готовятся к выпуску электромобилей концерна Volkswagen - идут переговоры Просмотров: 513
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда Просмотров: 4851
Эксперимент от Кабмина: регистрировать новые авто разрешат в автосалоне
Эксперимент от Кабмина: регистрировать новые авто разрешат в автосалоне Просмотров: 198
Начали продажу известных электромобилей за 100 долларов
Начали продажу известных электромобилей за 100 долларов Просмотров: 1872
Больше всего комментируют
6
Пушилин хочет обострить ситуацию на Донбассе - Кравчук о заявлении главы ДНР
4
Кровавое перемирие: назвали имя украинского военного, погибшего в Донбассе
4
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
2
Коронавирус показал себя по-новому: назвали последние данные
2
Саакашвили пил вино с Богданом
Голосов: 15246
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua