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пятница, 26 февраля 2021 12:23

Ржавый спорткар продали почти за 6,5 млн грн
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Ржавый спорткар продали почти за 6,5 млн грн
Фото: Shannons
Ржавый спорткар продали почти за 6,5 млн грн
Ржавый спорткар продали почти за 6,5 млн грн
Ржавый спорткар продали почти за 6,5 млн грн
Ржавый спорткар продали почти за 6,5 млн грн

В Австралии на продажу выставили раритетный автомобиль Porsche 356A. Он сошел с конвейера в 1958 году.

Последние 25 лет авто находилось в гараже. Из-за ржавого состояния авто, владелец никуда на нем не выезжал. Однако это не помешало спорткару найти нового владельца, информирует пресс служба Shannons.

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На аукционе автомобиль вызвал настоящий ажиотаж. Им заинтересовались около 60 человек, двое из них подняли ставку с $ 75 тыс. до $ 230 тыс., примерно с 2 млн 75 тыс. грн до 6 млн 424 тыс. грн.

Торги превзошли все ожидания. По словам представителей Shannons, они планировали продать автомобиль примерно за $ 100 тыс.

Porsche 356A оснащен 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 61 л. с. Он также имеет механическую коробку передач. Максимальная скорость составляла 160 км в час.

Итальянская компания Ferrari вывела на тесты свой первый внедорожник, который спрятали под кузовом Maserati Levante.

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