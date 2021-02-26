Ржавый спорткар продали почти за 6,5 млн грн

Фото: Shannons

В Австралии на продажу выставили раритетный автомобиль Porsche 356A. Он сошел с конвейера в 1958 году.

Последние 25 лет авто находилось в гараже. Из-за ржавого состояния авто, владелец никуда на нем не выезжал. Однако это не помешало спорткару найти нового владельца, информирует пресс служба Shannons.

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На аукционе автомобиль вызвал настоящий ажиотаж. Им заинтересовались около 60 человек, двое из них подняли ставку с $ 75 тыс. до $ 230 тыс., примерно с 2 млн 75 тыс. грн до 6 млн 424 тыс. грн.

Торги превзошли все ожидания. По словам представителей Shannons, они планировали продать автомобиль примерно за $ 100 тыс.

Porsche 356A оснащен 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 61 л. с. Он также имеет механическую коробку передач. Максимальная скорость составляла 160 км в час.

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