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понедельник, 19 апреля 2021 17:17

Розыгрыш BMW M3: в Киеве провели слет суперкаров
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Розыгрыш BMW M3: в Киеве провели слет суперкаров
Фото: "Топжыр"
Розыгрыш BMW M3: в Киеве провели слет суперкаров
Розыгрыш BMW M3: в Киеве провели слет суперкаров
Розыгрыш BMW M3: в Киеве провели слет суперкаров
Розыгрыш BMW M3: в Киеве провели слет суперкаров

На прошлых выходных в Киеве состоялось мероприятие, на котором показали эксклюзивные и уникальные авто из разных уголков Украины. Мероприятие организовал Instagram-блогер dmitriy_v12.

Сейчас он разыгрывает среди подписчиков заряженный седан BMW M3, который имеет окраску Golden Bitch, сообщает "Топжыр".

По этому случаю на мероприятие съехались сотни людей. Это были как обычные любители, которые захотели попробовать свою удачу и выиграть машину, так и владельцы элитных авто и суперкаров.

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Мероприятие проходило на территории автосервиса Nanoprotec. Гости смогли насладиться машинами Ford Mustang, Chevrolet Corvette, Audi TT, разными моделями BMW и Mercedes.

До этого dmitriy_v12 уже ездил в Луцк, Ровно, Житомир, где также встречался со своими подписчиками. Мероприятие в Киеве стало последней точкой перед финалом розыгрыша авто, который состоится 24 апреля в Днепре.

19 апреля в Шанхайском автосалоне представили четвертое поколение кроссовера Nissan X-Trail. Еще в июле 2020 года показали брата-близнеца X-Trail для американского рынка - Nissan Rogue.

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