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суббота, 28 августа 2021 23:43

Rolls-Royce из Японии и легендарная "Чайка" - более 30 ретромашин проехалось Киевщине
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Состоялся пробег ретроавтомобилей
Фото: Владимир Мукан
Состоялся пробег ретроавтомобилей
Состоялся пробег ретроавтомобилей
Состоялся пробег ретроавтомобилей
Состоялся пробег ретроавтомобилей

Состоялся праздничный пробег ретроавтомобилей по Киевской области.

Началось мероприятие в городе Буча Киевской области с экспозиции машин возле центрального парка. Посмотреть модели разных эпох производства пришли местные жители. После этого колонна отправилась к населенным пунктам Бучанского района. В каждом из них автомобили останавливались и организовывались в минивиставку машин.

Пробег организовали по случаю Дня государственного флага Украины Бучанска городской совет вместе с крупнейшим техническим фестивалем OldCarLand.

Среди автомобилей-участников было немало моделей, которые остались в единственном экземпляре. Например, кабриолет Rolls-Royce Corniche 1989 года. До завершения производства в 1993 году выпустили 452 экземпляры машин этой модели. Один из таких кабриолетов использовали как парадное авто императора Японии. Представленный на пробеге Rolls-Royce в прошлом году приехал в Украину также из Японии. В подобном состоянии такая машина единственная в нашей стране.

Самими старыми автомобилями мероприятия были De Soto S6 1939 г. и Skoda Popular 1939 г.. Последняя является одной из первых моделей чешского производителя, которую начали делать с рулем слева.

"Как немцы оккупировали Чехословакию, то за три дня всю страну перевели на правостороннее движение, - говорит реставратор и владелец машины Владимир Резниченко. Стоит вместе с женой Ириной, опершись на заднее крыло кабриолета. - Заводы перенесли руль автомобилей слева. По этой "шкоде" заметно, что ее сначала проектировали как праворульную. Например, двигатель надо запускать специальной ручкой. Для этого следует практически лечь в салоне".

С De Soto S6 звучит музыка. Однако в салоне нет современных аудиоустройств. Автомобиль выдержан в оригинале.

"Это тайна, как я это сделал, - говорит владелец машины Сергей Зайцев. - Все в этом авто делал собственноручно. Пытался реставрировать с точностью до оригинала. Однако несмотря на возраст машины, я люблю на ней участвовать в пробегах, фестивалях и других мероприятиях".

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Среди машин было несколько ГАЗ-21, ЗАЗ-968, приехали и 4 "Москвичи". Через дорогу от самых старых авто, рядом с Rolls-Royce поставили черный советский представительский лимузин ГАЗ-13 "Чайка". Всего за время производства сделали 3179 экземпляра модели. "Чайка" впервые в истории ГАЗ получила четырехкамерный карбюратор, гидроусилитель руля, вакуумный усилитель тормозов, электрические стеклоподъемники. Автомобиль не поступал в свободную продажу. Недоступность "Чайки" подчеркивала статус тех, кому она предназначалась по штату - министрам республик и первым секретарям обкомов КПСС.

17-19 сентября на ул. Медовая, 1 состоится технический фестиваль OldCarLand. На западе ожидают более 500 раритетных машине. Все выставят среди настоящих самолетов музея.

Автор: Владимир Мукан
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