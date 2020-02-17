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понедельник, 17 февраля 2020 12:45

Родился большой автомобильный новатор
3

Первый Cadillac
Фото: Pinterest
Lincoln 1924 года выпуска
Лиланд Генри Мартин

17 февраля 1843-го родился Лиланд Генри Мартин, американский инженер и предприниматель, основатель марок Cadillac и Lincoln.

Собственную компанию по производству автомобильных двигателей Лиланд организовал в 37 лет в Детройте. В 1903-м сконструировал первый автомобиль Cadillac. Это была "модель A". Она продержалась в производстве 7 лет.

После на базе реорганизованной компании Генри Форда инженер создал компанию Cadillac. Особое внимание Лиланд уделил точности обработки деталей и их взаимозаменяемости. Таким образом сделали важный шаг к массовому производству. До этого детали подгоняли индивидуально при составлении машин.

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Его компания продемонстрировала новаторский рекламный трюк. Недалеко от Лондона 3 автомобиля разобрали на детали на глазах у сотен зрителей. Их снова собрали, выбирая детали из общей кучи. После собранные автомобили без единой поломки проехали 800 км.

В 1917-м Лиланд покинул пост президента компании Cadillac. Он основал новую - Lincoln Motor. Позже она перешла Генри Форду. Кроме этого, Лиланд впервые установил на автомобилях электрический стартер и 8-цилиндровый V-образный двигатель.

Лиланд Генри Мартин первый в мире создал автомобиль с металлической крышей. До этого делались из дерева - это был Cadillac Osceola.

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Дата
17
февраля

Родился большой автомобильный новатор

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