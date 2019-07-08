Робот-полицейский проверяет документы, выписывает штрафы и пробивает колеса

В Калифорнии автомобилистам, которые нарушили правила дорожного движения, вместо привычного патрульного штраф выписывает работ.

Под полицейским шлемом у робота вместо лица - монитор, чуть ниже размещены камера и сканер водительского удостоверения.

Благодаря этой системе реальные патрульные могут установить личность того, кто за рулем, а также общаться с ним на расстоянии, без необходимости выйти из служебного автомобиля.

"Робопатруль" печатает квитанции на уплату штрафа. Если нарушитель захочет сбежать, машина может подложить шипы под колеса его авто.

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Робот имеет специфический вид, хотя это прототип. Механизм установлен на креплении, что зафиксировано со стороны патрульного автомобиля, и помогает выдвинуться роботу-полицейскому к водителю-нарушителю.

Сотрудник научно-исследовательского института SRI International и разработчик работа Рубен Бруэр объяснил, что создал его через частые нападения определенных водителей на патрульных. По его словам, согласно статистике, в США ежегодно фиксируют более 4 тыс. таких случаев. Разработчик верит, что его робот поможет избежать прямого контакта между патрульным и водителем-нарушителем, а также убережет человеческие жизни. Об этом сообщили на 24tv.ua.

Компания-оператор аэропорта Нарита, вблизи Токио, представила робота, которого будут использовать для патрулирования терминалов.