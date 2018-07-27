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пятница, 27 июля 2018 10:20

Резкого скачка не будет - эксперт о подорожании автогаза

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Резкого скачка не будет - эксперт о подорожании автогаза
В Украине выросла цена на автомобильный газ. Фото: Hyser

В Украине выросла цена на автомобильный газ.

Сети автозаправочных станций повысили стоимость на 7-30 коп. В среднем стоит 14,07 грн/л. Топливо импортируют из России и Беларуси.

"Автогаз подорожал из-за того, что Россия повысила цену. В первом полугодии на украинском рынке было более 40 процентов российского газа. Цену несколько недель будут корректировать. Резкого скачка не будет. Существенные изменения могут произойти только при перебоях с поставками или дефиците на рынке", - говорит Gazeta.ua аналитик "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн.

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Другой важный фактор - цена на газ в Европе и Средиземноморье. Стоимость барреля нефти снизилась до $ 72. Это сдерживает украинский рынок от резкого подорожания автомобильного газа.

Разнонаправленная динамика цен в России и Европе сделала выгодным поставки автогаза морем и через западную границу. Ближе к августу в Украине исчерпают имеющиеся запасы более дорогого топлива. Поэтому начнут активнее использовать альтернативные источники поставок.

Антимонопольный комитет отреагировал на подорожание автогаза и начал расследование действий участников рынка. В июне он оштрафовал сети заправок на 40990000 грн за сговор по повышению цен на автогаз в августе 2017 года.

Автор: Ирина Рубан
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