Когда подешевеет автомобильный газ

Сегодня автомобильный газ на заправках в среднем стоит 14,07 грн. Фото:dengi.ua

Основная причина подорожания автомобильного газа - увеличение стоимости на российском рынке. В Украину топливо импортируется как напрямую из РФ, так и через Беларусь, рассказал Gazeta.ua аналитик фирмы "Альпари" Максим Пархоменко.

"Повысился спрос на газ, Россия ввела пошлины на экспорт. Это привело к снижению общего объема предложения на восточноевропейском рынке. До конца июля цены стабилизируются. Автомобильный газ подешевеет примерно на гривну", - говорит Максим Пархоменко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине внепланово проверяют качество нефтепродуктов

По словам эксперта, в июле начали больше импортировать автогаза из Европы.

"В европейских странах автомобильный газ, наоборот, стал дешевле. В Украине цены тоже постепенно снизятся. На данный момент основная проблема - отсутствие централизированной площадки по торговле этим продуктом. В основном закупки автогаза проходят на аукционах. В идеальном варианте мы могли бы запустить торги на одной из наших бирж. Это увеличило бы конкуренцию и снизило зависимость от одного производителя", - добавил Максим Пархоменко.

24 июля в среднем автомобильный газ на заправках стоит 14,07 грн/л. Каждый день литр топлива дорожает на 5-40 коп. в зависимости от сети заправок.

АМКУ отреагировал на подорожание автогаза и начал расследование действий участников рынка. В июне Антимонопольный комитет оштрафовал сети заправок на 40,99 млн грн за сговор относительно повышения цен на автогаз в августе 2017 года.