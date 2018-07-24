Когда подешевеет автомобильный газ

 
Ексклюзивы
1/5
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
Просмотров: 990
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2124
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 468
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6318
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 585
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 981
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2997
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3268
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 693
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6849
Фото
Все фото
5
8
6
5
5
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Назвали компании, которые уплатили больше всего налогов
Назвали компании, которые уплатили больше всего налогов
Стало известно, что предшествовало готовности министра Насалыка сотрудничать с &quot;Росатомом&quot;
Стало известно, что предшествовало готовности министра Насалыка сотрудничать с "Росатомом"
Видео
Все видео
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Кладбище гривен: НБУ прокомментировал найденные в Днепре мешки с деньгами
Кладбище гривен: НБУ прокомментировал найденные в Днепре мешки с деньгами
Золотые правила первого долларового миллиардера
Золотые правила первого долларового миллиардера
От книг до электроники и продуктов: Amazon празднует день рождения
От книг до электроники и продуктов: Amazon празднует день рождения
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4095
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 801
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4320
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3636
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27136
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 909
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
вторник, 24 июля 2018 12:31

Когда подешевеет автомобильный газ

  Комментировать
Когда подешевеет автомобильный газ
Сегодня автомобильный газ на заправках в среднем стоит 14,07 грн. Фото:dengi.ua

Основная причина подорожания автомобильного газа - увеличение стоимости на российском рынке. В Украину топливо импортируется как напрямую из РФ, так и через Беларусь, рассказал Gazeta.ua аналитик фирмы "Альпари" Максим Пархоменко.

"Повысился спрос на газ, Россия ввела пошлины на экспорт. Это привело к снижению общего объема предложения на восточноевропейском рынке. До конца июля цены стабилизируются. Автомобильный газ подешевеет примерно на гривну", - говорит Максим Пархоменко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине внепланово проверяют качество нефтепродуктов

По словам эксперта, в июле начали больше импортировать автогаза из Европы.

"В европейских странах автомобильный газ, наоборот, стал дешевле. В Украине цены тоже постепенно снизятся. На данный момент основная проблема - отсутствие централизированной площадки по торговле этим продуктом. В основном закупки автогаза проходят на аукционах. В идеальном варианте мы могли бы запустить торги на одной из наших бирж. Это увеличило бы конкуренцию и снизило зависимость от одного производителя", - добавил Максим Пархоменко.

24 июля в среднем автомобильный газ на заправках стоит 14,07 грн/л. Каждый день литр топлива дорожает на 5-40 коп. в зависимости от сети заправок.

АМКУ отреагировал на подорожание автогаза и начал расследование действий участников рынка. В июне Антимонопольный комитет оштрафовал сети заправок на 40,99 млн грн за сговор относительно повышения цен на автогаз в августе 2017 года.

Автор: Мирослава БОНДАРЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Когда подешевеет автомобильный газ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

В Черном море положили начало пасажирскому судоходству

Рыльский отбил жену у знакомого

Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво"

Нашли пышное погребение больной сифилисом женщины с собачкой

Археологи раскопали золото Скифского периода

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 Просмотров: 236271
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 169173
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 40519
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 2 Просмотров: 39271
Сети обсуждают пышные ягодицы подружки Холодницкого
Сети обсуждают пышные ягодицы подружки Холодницкого
4
 3 Просмотров: 22645
Экономика
Объяснили, что стотит за подорожанием воды во всех городах
Объяснили, что стотит за подорожанием воды во всех городах Просмотров: 81
Украинцы отказываются от водки: что начали пить больше
Украинцы отказываются от водки: что начали пить больше Просмотров: 405
Доллар замер на одной отметке
Доллар замер на одной отметке Просмотров: 216
Ипотека или аренда: что выгоднее
Ипотека или аренда: что выгоднее Просмотров: 54
Рассказали сколько должен стоить настоящий сыр в магазине
Рассказали сколько должен стоить настоящий сыр в магазине 1 Просмотров: 1305
Больше всего комментируют
10
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
7
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
4
Фотография Путина "засветилась" в Киево-Печерской Лавре
4
У Гройсмана выступили с критикой в адрес Усика
3
Сети обсуждают пышные ягодицы подружки Холодницкого
Голосов: 16349
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua