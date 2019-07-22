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понедельник, 22 июля 2019 16:06

Renault стала главным акционером китайского JMC

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Renault стала главным акционером китайского JMC
Renault стала основным акционером китайского холдинга Jiangling Motors. Фото: renault.com

Renault стала основным акционером китайского холдинга Jiangling Motors, который специализируется на производстве электрокаров.

Французская марка приобрела в альянсе долю 50% за $ 143 млн.

Представители Renault сообщили, что инвестиция в JMCG поддержит план роста влияния бренда в Китае и увеличит возможности в области электромобилей.

"Китай является ключевым рынком для группы компаний Renault", - говорит Франсуа Провост, председатель правления Renault в Китае.

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Французская марка, возможно, и раньше приобрела бы большую часть акций Jiangling Motors, но до недавнего времени европейским компаниям не позволяли иметь 50 или более процентов совместного предприятия с местной группой в Китае.

Китайское правительство решило дать возможность использовать иностранный опыт в исследованиях, разработке, производстве и обслуживании электромобилей.

Между тем, Jiangling Motors является партнером Ford, а в середине 2018 объявил о сотрудничестве с производителем аккумуляторов CATL. Об этом сообщили на tsn.ua.

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