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среда, 06 января 2021 10:00

Регистрация автомобилей подорожает

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Для украинцев повысили объемы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при 1-й регистрации легкового автомобиля.

Такие изменения повлекло увеличение размера прожиточного минимума, сообщают в Главном сервисном центре МВД.

Согласно действующему законодательству, ставки сбора в Пенсионный фонд будут составлять для автомобилей по цене:

- до 374 550 грн - 3%;

- от 374 550 до 58 300 грн - 4%;

- от 658 300 грн - 5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Декабрьский авторекорд: за последние 6 лет в Украине продали больше всего машин

Автор: Главный сервисный центр МВД
  Украинцы будут платить больше из-за повышения прожиточного минимума
Украинцы будут платить больше из-за повышения прожиточного минимума

Последний месяц 2020 года отличился рекордным количеством новых легковых автомобилей - 9801 штук. По сравнению с 2019-м, декабрьский рынок вырос на 7%.

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Сейчас вы читаете новость «Регистрация автомобилей подорожает». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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