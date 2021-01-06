Регистрация автомобилей подорожает

Для украинцев повысили объемы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при 1-й регистрации легкового автомобиля.

Такие изменения повлекло увеличение размера прожиточного минимума, сообщают в Главном сервисном центре МВД.

Согласно действующему законодательству, ставки сбора в Пенсионный фонд будут составлять для автомобилей по цене:

- до 374 550 грн - 3%;

- от 374 550 до 58 300 грн - 4%;

- от 658 300 грн - 5%.

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Автор: Главный сервисный центр МВД Украинцы будут платить больше из-за повышения прожиточного минимума

Последний месяц 2020 года отличился рекордным количеством новых легковых автомобилей - 9801 штук. По сравнению с 2019-м, декабрьский рынок вырос на 7%.