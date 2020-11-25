Реальная история: Как житель Франции покупал Авто из США с украинской компанией Auction Auto

Американский автомобильный рынок считается наиболее привлекательным направлением для покупки подержанных машин. Там больше вариантов, покупатель лучше информирован и защищен, а цены отличаются поразительной доступностью.

Все это привлекает тысячи украинцев покупать машины именно за океаном. Но не только их: оказывается, европейцы тоже активно заказывают машины из Америки. Причем, с помощью украинской компании Auction Auto. На сайте импортера русскоязычный житель Франции делится своим опытом покупки Ford Mustang и Audi S4 в США.

"Сначала попробовал связаться с теми, кто привозит машины из Америки здесь, внутри Франции. Однако сервис оказался на очень низком уровне: мне просто предложили самому выбрать автомобиль, чтобы затем его привезли. При этом никакой информации не предоставляли, не помогали с поиском и подбором авто".

После этого Сергей, проживающий ныне во Франции, решил обратиться в украинскую компанию Auction Auto, которая занимается пригоном авто из США под ключ.

"Меня интересовали две модели — Ford Mustang и Audi S4. Менеджер сразу взял инициативу на себя, собрал всевозможные варианты — как предложенные мной, так и найденные самостоятельно, — и тщательно проверил историю, состояние, пробег".

"Первым покупали Ford Mustang. Примерно месяц выбирали, много отсеяли и в итоге остановились на этом Mustang 2014 года, c 3.7-литровым двигателем V6, полный приводом и — это было моим обязательным условием — механической коробкой передач. В Европе "Мустанги" большая редкость и продают, в основном, "автоматы". А когда заказываешь из Америки, выбираешь по своим критериям."

Купленный Мустанг — без повреждений, с чистым Title. Шикарные 20-дюймовые диски с красными суппортами, в салоне спортивные кожаные сиденья.

Вторая купленная машина — 2015 Аudi S4 Рremium Рlus, с 3.0-литровым двигателем V6, полным приводом и 19-дюймовыми дисками с черными суппортами. Автомобиль был "утопленником", но не имел значительных последствий для технической и электронной "начинки". По словам владельца, о своем выборе в пользу утопленного авто он ни разу не пожалел.

В салоне кожаные сиденья в красно-черном оформлении, коробка-автомат и функция бесключевого доступа.

"На европейском рынке S4 представлен лишь как универсал, седанов практически нет. А спортивный автомобиль в таком кузове смотрится не так эффектно. К тому же, в Америке богаче комплектации".

По словам французского клиента Auction Auto, покупать с украинским импортером — более выгодно, легче находить общий язык, получаешь индивидуальный подход. Поиск и подбор, доставка, растаможка — полный сервис.