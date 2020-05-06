Разгоняется до 500 км/ч: представили самый быстрый гиперкар в мире

Tuatara от SSC North America Фото: Motor1

Компания SSC North America представила в YouTube самый быстрый гиперкар на планете.

Автомобиль получил имя Tuatara, сообщает Motor1.

Машину остастилы 5 литровым двигателем V-8, который работает в паре с семиступенчатой КП.

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На бензине авто имеет мощность в 1350 л. с. На смеси Е85 - 1750 л. с. Также новинка получила ведущие задние колеса.

Покупателям Tuatara обойдется в $1,6-$1,9 млн. Сейчас выпустили 100 штук таких машин.

Гиперкар Tuatara планирует составить конкуренцию в скорости рекордсмена Bugatti Chiron Super Sport 300+. Рекорд скорости последнего составляет 490 км/ч.