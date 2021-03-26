Канадская фирма Daymak работает над созданием трехколесного электромобиля, который должен стать самым быстрым в мире.

Автор: New Atlas Разгон до первой "сотни" за 1,8 с. - создают самый быстрый электрокар в мире

Недавно компания выпустила внедорожники на солнечных батареях и полностью электрические квадроциклы, сообщает New Atlas.

Автор: New Atlas Разгон до первой "сотни" за 1,8 с. - создают самый быстрый электрокар в мире

На двухместный автомобиль установят солнечные батареи для зарядки. Он сможет разгоняться до 96 км/ч за 1,8 с.

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Daymak надеется привлечь для Spiritus 50 тыс. предварительных заказов до июля 2021 года.

Бренд также работает над созданием модели Spiritus Ultimate, которая будет иметь корпус из углеродного волокна, полный привод и пробег 480 км. Авто будет стоить $149 тыс., это примерно 4 млн 172 тыс. грн.

Производство трехколесного электрокара начнется в 2023 году.

На продажу выставили редкий суперкар Imperator 108i, который создала немецкая компания Isdera в 1991 году. Его будут продавать на аукционе Bonhams.