Рассекретили внешний вид нового Mercedes-Benz S-класса

Фото: instagram.com/liucunyi

Mercedes-Benz S-класса нового поколения с индексом W223 сфотографировали практически без камуфляжа.

На снимках можно впервые увидеть интерьер новинки, который повторяет дизайн концепта Vision EQS 2019 года выпуска, передает Автоцентр.ua.

Дизайн автомобиля существенно изменили. Новинка получила горизонтальные задние фонари, вместо двух хромированных вставок позади осталась одна, форма радиаторной решетки теперь напоминает семиугольник с закругленными краями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как сделать авто практичнее и красивее - 5 направлений тюнинга

Управлять информационно-развлекательной системой и приборной панелью авто будет разделенный мультимедийный комплекс MBUX. Теперь за приборную панель отвечает отдельный широкоформатный экран. А за мультимедиа - большой планшет.

Вероятно, серийную версию W223 представят до конца этого года. Продажи машины стартуют в конце следующего или в начале 2022-го.

После выпуска седана Mercedes-Benz S-класса должны выйти лимузин от Mercedes-Maybach, а позже и версии купе и кабриолет.