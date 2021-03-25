Рассекретили новый кроссовер Hyundai

Фото: Carscoops

Вблизи ипподрома в Германии фотошпионы заметили новый кроссовер Hyundai Kona N Performance. Это произошло за несколько недель до официальной премьеры.

На фото зафиксировали дизайн модели, сообщает Carscoops.

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Авто получило больший спойлер на крыше, эмблему N на задней двери и черные диски с V-спицами и колпачками N по центру, вращающиеся вокруг красных тормозных суппортов.

Мощность обеспечивать двухлитровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который будет выдавать 276 л. с. Его соединят с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Компания Volkswagen представила обновленный кроссовер Teramont и его купеобразную модификацию Teramont X.