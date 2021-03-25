Рассекретили новый кроссовер Hyundai

Вблизи ипподрома в Германии фотошпионы заметили новый кроссовер Hyundai Kona N Performance. Это произошло за несколько недель до официальной премьеры.
На фото зафиксировали дизайн модели, сообщает Carscoops.
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Авто получило больший спойлер на крыше, эмблему N на задней двери и черные диски с V-спицами и колпачками N по центру, вращающиеся вокруг красных тормозных суппортов.
Мощность обеспечивать двухлитровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который будет выдавать 276 л. с. Его соединят с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.
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