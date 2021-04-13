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среда, 14 апреля 2021 04:25

Раритетную пожарную машину оборудовали двигателем от Porsche

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Раритетную пожарную машину оборудовали двигателем от Porsche
Раритетную пожарную машину оборудовали двигателем от Porsche фото: Клуб пожежної охорони України

В Днепре автоэнтузиасты установили на довоенный пожарный автомобиль ПМЗ-2 двигатель от Porsche. Им заменили бензиновый 6-цилиндровый рядный двигатель мощностью 76 л. с.

С таким двигателем максимальная скорость пожарной машины составляла 60 км/ч. Агрегат от Porsche позволит передвигаться в разы быстрее, сообщает Autogeek.

Серийное производство пожарных автоцистерн ПМЗ-2 началось с 1935 года и продолжалось до 1941 года. Модель автомобиля базировалась на удлиненном шасси ЗИС-5 и имела цистерну на 1500 л воды.

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Воду в цистерну ПМЗ-2 заливали через верхнюю горловину. Также ее можно было закачать насосом из соседней водоема или водопроводной сети.

Чешский автопроизводитель Skoda добавил новый вариант модели Octavia. Теперь он предлагает 4-е поколение своего бестселлера в новой динамической версии Sportline.

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