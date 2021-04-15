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четверг, 15 апреля 2021 11:05

Ральф Шумахер получил первую победу в "Формуле-1"

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Ральф Шумахер получил первую победу в &quot;Формуле-1&quot;
Ральф Шумахер получил первую победу в "Формуле-1" фото: sport-express

15 апреля 2001 года свою первую победу в гонках "Формула-1" получил немецкий автогонщик Ральф Шумахер, младший брат трехкратного чемпиона мира Михаэля Шумахер. Он выиграл Гран-при на машине Williams на трассе в Сан-Марино.

Немец дебютировал на автогонках в 17 лет на ADAC Junior Formula Championship, где занял 2-ое место. Это позволило ему стать участником гонок "Формулы-3" и привлечь внимание команды WTS Racing, в составе которой он выступил на чемпионате Германии 1994 года.

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В дальнейшем результаты гонщика оставляли желать лучшего, поэтому менеджер Вилли Вебер решил отправить его на японскую "Формулу Ниппон", участие в которой принесла Шумахеру чемпионский титул. После этого он подписал контракт с командой Jordan, где стал напарником итальянца Джанкарло Физикеллы.

Он сумел громко заявить о себе, завоевывая призовые места на гонках. Но период расцвета был недолгим. У гонщика начало ухудшаться зрение, поэтому он был вынужден носить очки. Новым напарником стал Хуан-Пабло Монтойя, который оказался быстрее и целенаправленней.

"Формула-1" — чемпионат мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колесами, проходит под эгидой Международной Автомобильной Федерации.

Чемпионат проходит ежегодно и состоит из Гран-при или этапов, которые проводят на специально построенных трассах. В конце сезона, по итогам всех гонок, определяют победителя чемпионата. В "Формуле-1" соревнуются как отдельные пилоты, так и команды. Пилот-победитель получает титул чемпиона мира, а команда-победитель получает Кубок конструкторов.

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Дата
15
апреля

Ральф Шумахер получил первую победу в "Формуле-1"

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