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пятница, 27 декабря 2019 13:27

Проходят тестирование новой Tesla

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Автор: Motor
  Новая Tesla Model Y
Новая Tesla Model Y

В округе Сан-Луис-Обиспо, Калифорния проходят испытания полноприводного электрического кроссовера Tesla Model Y.

На багажных двери электромобиля находится наклейка Dual Motor Performance, что указывает на двухмоторную силовую установку, сообщает Motor.

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Внешне автомобиль будет отличаться от стандартной версии. Model Y получит тонированное заднее стекло, затемненную оптику, черные выдвижные дверные ручки и 19-дюймовые аэродинамические диски Gemini. Последние уже доступны для Model 3.

Полноприводный кроссовер разгоняется до 97 км/ч за 3,5 с. Первые поставки ожидаются к концу 2020 года.

В линейке Tesla появится полноприводный Model Y Performance. Запас хода такого электрокара будет достигать 450 км, а максимальная скорость составит 241 км/ч.

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