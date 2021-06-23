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среда, 23 июня 2021 09:38

Проходят метровые колии и резкие подъемы - презентовали полноприводные Peugeot i Citroën
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Peugeot Partner с полным приводом заезжает на подъем
Фото: Владимир Мукан
Микроавтобус с полным приводом заезжает на подъем
Манипулятор включения полного привода
Торпедо
Кнопки включения полного привода

Вчера в салоне компании Stellantis по Бориспольской трассе возле Киева состоялась презентация новых полноприводных автомобилей Peugeot i Citroеn.

Показали и дали испытать бездорожьем компактный фургон Peugeot Partner, Peugeot Traveller 4x4, Citroen Jumper.

Partner оснащен 1,5-литровым турбодизелем мощностью 130 л.с. и 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Traveller 4x4 имеет двухлитровый турбированый дизель на 150 "лошадей" и также 6-ступенчатую "механику". В Jumper - двухлитровый турбодизель на 160 л.с. и 6-ступенчатая механическая коробка передач.

Оснащением системой 4х4 и всеми вспомогательными опциями для бездорожья занимается фирма Automobile Dangel.

"За 40 лет работы мы переоборудовали около 50 тысяч машин на полноприводные. В среднем Dangel устанавливает привод 4х4 за год на 3700 автомобилей ", - говорят представители предприятия.

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На нем изготавливают детали специально к каждой модели, на переоборудование которой является заказ. Затем испытывают на полигоне, проводят проверки на уровень вибрации и шума.

Представленные новинки имеют увеличенный клиренс около 20 см, установленные подрамники, стальную защиту картера двигателя, бензобака. Вес моделей увеличивается на 80 - 120 кг, в зависимости от типа машины. Во всех, кроме Jumper, настройки полного привода осуществляют манипулятором кругового движения. Все системы полного привода Dangel имеют 10% электронных элементов, 10% електропневматичных и 80% механических. Электроника помогает регулировать в автоматическом режиме крутящий момент от одной оси к другой - в зависимости, где наибольшая нагрузка и нужна тяга.

Тест новинок проходил на специально подготовленном полигоне для вездеходов. Он имел участка дороги засыпаны бревнами, пути глубиной около метра, подъем на 25 и 30 градусов и такие же спуски.

Наиболее легко неподготовленному водителю было двигаться на Peugeot Partner. Ведь у него короткая база и относительно небольшой свес переднего бампера. Соотношение тяги двигателя и массы машины идет на пользу динамике. На длиннобазных Traveller и Jumper сложнее преодолевать неровные дороги через большую массу и габариты моделей. Однако все препятствия они также прошли.

Недавно бренд Peugeot изменил свою эмблему. Это 11 вариант в истории марки. Теперь логотип будет состоять из морды хищника. Новая геральдика в течение года должно появиться во всех автосалонах производителя.

Автор: Владимир Мукан
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