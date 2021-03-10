Вездеход-амфибию на базе ЗИЛа и "Запорожца" выставили на продажу. Уникальное транспортное средство оценили в $6,7 тыс., примерно 166 тыс. грн.

Машину собрали на базе ЗАЗ-968М и ЗИЛ-157. Особенностью модели является ее огромные колеса, информирует "АвтоПортал".

Автор: "АвтоПортал" Проходного монстра на базе "Запорожца" выставили на продажу

Двигатель и трансмиссию позаимствовали от "Нивы", а раздаточную коробку передач взяли от ГАЗ-69.

Кабину дополнительно защитили внешним каркасом, что позволяет избежать столкновений с ветвями деревьев на дороге. Кроме того, авто имеет грузовой отсек с тентом.

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Японский автопроизводитель Nissan обновил для рынка Австралии кроссовер X-Trail прошлого поколения. Компания пытается сохранить его конкурентоспособность в своем сегменте.