  Проходного монстра на базе "Запорожца" выставили на продажу

Вездеход-амфибию на базе ЗИЛа и "Запорожца" выставили на продажу. Уникальное транспортное средство оценили в $6,7 тыс., примерно 166 тыс. грн.
Машину собрали на базе ЗАЗ-968М и ЗИЛ-157. Особенностью модели является ее огромные колеса, информирует "АвтоПортал".
Двигатель и трансмиссию позаимствовали от "Нивы", а раздаточную коробку передач взяли от ГАЗ-69.
Кабину дополнительно защитили внешним каркасом, что позволяет избежать столкновений с ветвями деревьев на дороге. Кроме того, авто имеет грузовой отсек с тентом.
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Японский автопроизводитель Nissan обновил для рынка Австралии кроссовер X-Trail прошлого поколения. Компания пытается сохранить его конкурентоспособность в своем сегменте.
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