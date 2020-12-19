Прогнозируют, что электрокары станут дешевле

Цены снизятся в 2023 году. Фото: pexels.com

Через 3-4 года электромобили будут стоить примерно столько же, сколько и авто с бензиновыми двигателями.

Сейчас EV стоят дороже автомобилей-одноклассников и-за высокой стоимости тяговой батареи, сообщается в докладе исследовательской организации BloombergNEF.

Однако цены сравняются, когда стоимость литий-ионных аккумуляторных батарей упадет до 100 $/кВт*ч.

Прогнозируют, что это произойдет в 2023 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В электрокарах Tesla начали обновлять программное обеспечение

За последние 10 лет стоимость батарей снизилась на 90% - с 1100 $/кВт*ч в 2010 году до $137 в 2020-м. Уже сейчас в Китае батареи для электробусов продаются по цене ниже $100.

В ноябре украинские номера получили 514 электромобилей. Впрочем, это почти на 28% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Украинский автопарк пополнили 481 легковых и 33 коммерческих электромобиля.