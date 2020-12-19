Прогнозируют, что электрокары станут дешевле

Через 3-4 года электромобили будут стоить примерно столько же, сколько и авто с бензиновыми двигателями.
Сейчас EV стоят дороже автомобилей-одноклассников и-за высокой стоимости тяговой батареи, сообщается в докладе исследовательской организации BloombergNEF.
Однако цены сравняются, когда стоимость литий-ионных аккумуляторных батарей упадет до 100 $/кВт*ч.
Прогнозируют, что это произойдет в 2023 году.
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За последние 10 лет стоимость батарей снизилась на 90% - с 1100 $/кВт*ч в 2010 году до $137 в 2020-м. Уже сейчас в Китае батареи для электробусов продаются по цене ниже $100.
В ноябре украинские номера получили 514 электромобилей. Впрочем, это почти на 28% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Украинский автопарк пополнили 481 легковых и 33 коммерческих электромобиля.
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