Придумали новый расчет растаможки евроблях

Автор: 24tv.ua Предложили новые решения проблем с евробляхами

В Украине предложили изменить формулу расчета ставки по растаможке автомобилей с европейской регистрацией.

Новую рекомендацию на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики внес депутат от фракции "Народный фронт" Александр Дроздик, сообщил в Facebook глава организации "Киев Автомобильный" Алексей Мкртчян.

"Уже интереснее и правдоподобнее", - написал Алексей Мкртчян.

В частности, инициатива парламентария заключается в расчете растаможки по формуле: Ставка = Ставка (базовая) х К (двигатель) х К (выброс).

Ставка (базовая) составит 50 евро за одно транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом, а также 75 евро - с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем).

К (двигатель) - коэффициент, определяемый делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания соответствующего транспортного средства в куб. см на 1000 куб. см;

К (выброс) - коэффициент, определяемый в зависимости от соответствия транспортного средства европейским экостандартам:

для автомобилей 1988-1991 годов выпуска - 10;

1992-1994 годов выпуска - 7,5;

1995-1998 годов выпуска - 5,0;

1999-2004 годов выпуска - 2,5;

2005-2008 годов выпуска - 2,0;

2009-2014 годов выпуска - 1,5;

с 2015 года выпуска - 1,0;

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который частично снизит акциз на растаможку автомобилей. Предлагают частично снизить акциз на растаможку машин. Базовая ставка составит 50 евро для автомобилей на бензиновых двигателях и 75 евро - на дизельных. Ставки увеличиваются на Коэффициент возраста и на Коэффициент объема двигателя.