Придумали новый расчет растаможки евроблях

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 2709
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 94873
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 756
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1827
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1548
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 873
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
Просмотров: 1089
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3861
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
2 Просмотров: 747
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8820
Фото
Все фото
5
5
24
12
16
Показали обновленный Porsche Macan
Показали обновленный Porsche Macan
Направляясь на вызов, пожарная автоцистерна провалилась под землю
Направляясь на вызов, пожарная автоцистерна провалилась под землю
Эволюцию гоночных болидов показали за полторы минуты
Эволюцию гоночных болидов показали за полторы минуты
Chevrolet Camaro прокачали 32-дюймовыми колесами
Chevrolet Camaro прокачали 32-дюймовыми колесами
4,9 секунды до &quot;сотни&quot; - показали самую быструю KIA в истории
4,9 секунды до "сотни" - показали самую быструю KIA в истории
Видео
Все видео
Rolls-Royce показал электрический авто-самолет
Rolls-Royce показал электрический авто-самолет
Другой кузов и обновленный логотип - показали электрический автобус Mercedes
Другой кузов и обновленный логотип - показали электрический автобус Mercedes
Как разбивается самый любимый автомобиль украинцев
Как разбивается самый любимый автомобиль украинцев
Митинг под Радой: владельцы евроблях заявили о запасном плане
Митинг под Радой: владельцы евроблях заявили о запасном плане
Столкновение с трамваем: подборка аварий
Столкновение с трамваем: подборка аварий
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1449
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3366
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 25003
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1395
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1359
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
Просмотров: 1287
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
среда, 18 июля 2018 09:37

Придумали новый расчет растаможки евроблях

  Комментировать
Автор: 24tv.ua
  Предложили новые решения проблем с евробляхами
Предложили новые решения проблем с евробляхами

В Украине предложили изменить формулу расчета ставки по растаможке автомобилей с европейской регистрацией.

Новую рекомендацию на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики внес депутат от фракции "Народный фронт" Александр Дроздик, сообщил в Facebook глава организации "Киев Автомобильный" Алексей Мкртчян.

"Уже интереснее и правдоподобнее", - написал Алексей Мкртчян.

В частности, инициатива парламентария заключается в расчете растаможки по формуле: Ставка = Ставка (базовая) х К (двигатель) х К (выброс).

Ставка (базовая) составит 50 евро за одно транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом, а также 75 евро - с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем).

К (двигатель) - коэффициент, определяемый делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания соответствующего транспортного средства в куб. см на 1000 куб. см;

К (выброс) - коэффициент, определяемый в зависимости от соответствия транспортного средства европейским экостандартам:

для автомобилей 1988-1991 годов выпуска - 10;

1992-1994 годов выпуска - 7,5;

1995-1998 годов выпуска - 5,0;

1999-2004 годов выпуска - 2,5;

2005-2008 годов выпуска - 2,0;

2009-2014 годов выпуска - 1,5;

с 2015 года выпуска - 1,0;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый закон для евроблях на примере трех машин

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который частично снизит акциз на растаможку автомобилей. Предлагают частично снизить акциз на растаможку машин. Базовая ставка составит 50 евро для автомобилей на бензиновых двигателях и 75 евро - на дизельных. Ставки увеличиваются на Коэффициент возраста и на Коэффициент объема двигателя.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Придумали новый расчет растаможки евроблях». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Полвека назад основали Intel

Руки, ноги висели на проводах - авиация разбомбила поезд с детьми

"Черный джаз для белых": в Америке прошел первый музыкальный фестиваль

Внедорожник протаранил толпу людей на тротуаре

От прививки умер 77 младенцев

Черный вторник: на похоронах священнослужителя беркутовцы били верующих

В асфальте под Святой Софией рыли могилу

Самое читаемое
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
10
 Просмотров: 160156
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
25
 Просмотров: 110818
&quot;Лабутены&quot;, D&amp;G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
24
 3 Просмотров: 94864
В купальнике и без Ирина Шейк стала героиней мужского глянца
В купальнике и без Ирина Шейк стала героиней мужского глянца
9
 Просмотров: 83774
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
27
 Просмотров: 59509
Больше всего комментируют
8
Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
7
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
5
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
5
Рада разрешила Ахметову не платить налогов на 3 млрд грн
4
Путин заставляет Трампа ждать
Голосов: 8631
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua