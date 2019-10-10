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четверг, 10 октября 2019 17:53

Презентовали новый седан BMW
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Новый седан BMW 8 Gran Coupe
Фото: motor1.com
Новый седан BMW 8 Gran Coupe
Новый седан BMW 8 Gran Coupe
Новый седан BMW 8 Gran Coupe
Новый седан BMW 8 Gran Coupe

Новое BMW 8 серии Gran Coupe будет иметь мотор от седана M5.

Немецкий автомобиль получил двигатель мощностью 600 л. с. До 100 км/ч машина разгоняется за 3,3 с, сообщает Motor1.

Мотор работает с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

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Максимальная скорость новинки - 250 км/ч. Если владелец приобретет опциональный пакет M Driver's, то скорость увеличат до 305 км/ч.

Сейчас известна цена только для рынка Северной Америки. Стоимость стандартного седана начинается от $ 130 тыс.

BMW представил кроссовер X5 и кросс-купе X6 в версиях M и M Competition.

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