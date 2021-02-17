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среда, 17 февраля 2021 10:38

Презентовали электромобиль в стиле ретро
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Презентовали электромобиль в стиле ретро
Фото: Autoblog
Презентовали электромобиль в стиле ретро
Презентовали электромобиль в стиле ретро
Презентовали электромобиль в стиле ретро
Презентовали электромобиль в стиле ретро

Американский стартап Alpha Motor Corporation презентовал электрический внедорожник Jax в стиле ретро. У него будет 2 варианта: с 1 двигателем и передним приводом или с 2 двигателями и полным приводом.

В декабре 2020 года компания презентовала 1-й автомобиль - Ace. Его создали в ретро-стиле. Теперь Alpha Motor Corporation показала 2 новые версии Ace: Performance Edition и внедорожное купе Jax, сообщает Autoblog.

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У новой модели будут внедорожные шины и бамперы, багажник на крыше и вспомогательные фонари. Авто получит задние полудверцы. Это необходимо для облегчения доступа к заднему сиденью.

Jax разгоняться до 100 км/ч. за 6,5 с., а с батареей на 75 кВт/ч. будет иметь пробег 400 км. На автомобиль компания установила ориентировочную цену от $38 тыс. до $48 тыс., примерно от 1 млн 60 тыс. грн до 1 млн 338 тыс. грн.

Ace Performance Edition сможет разгоняться до сотни за 4,6 с., а максимальная скорость составит 200 км/ч.

Французская компания Bugatti создала версию единого роскошного автомобиля Chiron Sport Alice, который изготовили по спецзаказу ко Дню влюбленных. Спецверсия отличается от обычных Chiron Sport бело-розовой окраской кузова и салона.

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